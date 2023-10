La missione Mars Orbiter-2: esplorare Marte con potenti carichi utili

By

L’India si sta preparando per un’altra pietra miliare nell’esplorazione spaziale con l’imminente Mars Orbiter Mission-2, noto anche come Mangalyaan-2. Questa missione sarà equipaggiata con una vasta gamma di carichi scientifici, ciascuno in varie fasi di sviluppo.

Uno dei carichi chiave è il Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), che svolgerà un ruolo cruciale nel confermare l’esistenza degli ipotetici anelli marziani e scoprire la fonte della polvere. La polvere potrebbe potenzialmente provenire dalle enigmatiche lune di Marte, Phobos e Deimos. Comprendere l’origine di questa polvere fornirà preziose informazioni sui processi geologici su Marte.

Un altro importante carico utile è l’esperimento Radio Occultation (RO), che si concentrerà sulla misurazione dei profili di densità neutra e elettronica nell’atmosfera marziana. Utilizzando un trasmettitore a microonde, questo esperimento mira ad acquisire una comprensione più profonda della composizione e del comportamento dell'atmosfera. Questi dati saranno essenziali per studiare il clima e i modelli meteorologici su Marte.

La missione Mangalyaan-2 sarà dotata anche dell'Energetic Ion Spectrometer (EIS), che analizzerà le particelle energetiche nell'ambiente marziano. Ciò aiuterà gli scienziati a studiare l'interazione tra il vento solare e l'atmosfera marziana, facendo luce sul campo magnetico del pianeta e sui suoi effetti sull'atmosfera.

Inoltre, la missione trasporterà la sonda Langmuir e l'esperimento sul campo elettrico (LPEX). Questi strumenti misureranno i campi elettrici e le densità del plasma nella ionosfera marziana, fornendo dati preziosi sull’atmosfera superiore e sulla sua interazione con il vento solare.

La Mars Orbiter Mission-2 rappresenta una grande promessa per espandere la nostra conoscenza del Pianeta Rosso. Distribuendo questi potenti carichi utili, l’ISRO mira a raccogliere dati preziosi sull’atmosfera, la polvere e la ionosfera marziana. Le conoscenze acquisite da questa missione contribuiranno alla nostra comprensione dei processi geologici e atmosferici di Marte.

Definizioni:

1. Carichi utili: strumenti o apparecchiature trasportati da un veicolo spaziale per svolgere compiti scientifici o tecnici specifici.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): un carico utile scientifico che mira a confermare l'esistenza degli anelli marziani e studiare l'origine e la composizione della polvere.

3. Esperimento di Radio Occultazione (RO): un carico utile che misura i profili di densità neutra e elettronica nell'atmosfera marziana utilizzando la tecnologia a microonde.

4. Spettrometro ionico energetico (EIS): uno strumento scientifico che analizza le particelle energetiche nell'ambiente marziano.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): strumenti che misurano i campi elettrici e le densità del plasma nella ionosfera marziana.

Fonte:

– ISRO (Organizzazione indiana per la ricerca spaziale)