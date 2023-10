Missione Mangalyaan-2: la seconda missione dell'ISRO su Marte

L'ISRO, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, si sta preparando per la sua seconda missione su Marte, nota come Mangalyaan-2. Questa missione arriva dopo lo storico successo della missione Chandrayaan-3. L'ISRO ha fatto la storia nel 2014 con la sua prima missione Mars Orbiter, nota anche come Mangalyaan-1. La missione Mangalyaan-2 mira a raccogliere ulteriori dati su Marte, il Pianeta Rosso.

Uno degli obiettivi principali della missione Mangalyaan-2 è svelare i misteri di Marte. La missione includerà quattro carichi utili, uno dei quali è il Mars Orbit Dust Experiment (MODEX). MODEX è stato progettato per studiare l'origine, l'abbondanza, la distribuzione e il flusso della polvere interplanetaria ad alta quota sulla superficie marziana. Questo esperimento aiuterà gli scienziati a comprendere la composizione e il comportamento delle particelle di polvere su Marte.

La missione Mangalyaan-2 rappresenta un significativo passo avanti per l'ISRO nella sua esplorazione di Marte. Attraverso questa missione, l'ISRO spera di scoprire maggiori informazioni sul Pianeta Rosso e sulle sue caratteristiche uniche. I dati raccolti da questa missione contribuiranno alla nostra comprensione dell’ambiente marziano e miglioreranno la nostra conoscenza del sistema solare nel suo insieme.

Con il suo ambizioso programma spaziale, l'ISRO continua a fare progressi nell'esplorazione spaziale. La missione Mangalyaan-2 fa parte degli sforzi continui dell'ISRO per espandere la nostra comprensione dell'universo e ampliare i confini della scoperta scientifica.

