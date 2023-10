L'ISRO indiano pianifica la missione Mars Orbiter-2

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta preparando per la sua seconda missione su Marte, dopo il successo della prima missione Mars Orbiter (Mangalyaan-1) nove anni fa. Il Mars Orbiter Mission-2, noto anche come Mangalyaan-2, trasporterà quattro carichi utili per studiare vari aspetti del pianeta rosso.

I carichi utili a bordo della navicella includeranno il Mars Orbiter Dust Experiment (MODEX), che analizzerà le particelle di polvere interplanetaria e la loro distribuzione su Marte. L'esperimento Radio Occultation (RO) misurerà i profili di densità di neutroni ed elettroni nell'atmosfera marziana. Lo spettrometro energetico energetico (EIS) analizzerà l'energia solare e le particelle del vento solare, aiutando a comprendere la perdita dell'atmosfera del pianeta. Inoltre, la sonda Langmuir e l'esperimento sul campo elettrico (EFE) forniranno dati sull'ambiente del plasma su Marte.

Lo strumento MODEX svolgerà un ruolo cruciale nella comprensione dell'origine e delle caratteristiche delle particelle di polvere interplanetaria su Marte. Aiuterà anche a confermare la presenza di un ipotetico anello attorno a Marte e a determinare se la polvere interplanetaria proviene dalle sue lune, Phobos e Deimos.

La precedente missione Mangalyaan-1 è stata la prima missione planetaria di successo dell'India, collocando il Paese come la quarta nazione a raggiungere l'orbita marziana. Trasportava cinque carichi scientifici per studiare la superficie, la morfologia, la mineralogia e l'atmosfera marziana.

Fonti: Ufficiale ISRO, documenti di missione

Definizioni: ISRO – Organizzazione indiana per la ricerca spaziale.