Mangalyaan-2: ISRO pronto per la seconda missione su Marte 9 anni dopo il successo di MOM

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si prepara a lanciare un altro veicolo spaziale su Marte, nove anni dopo il primo tentativo riuscito di mettere un razzo in orbita attorno al pianeta rosso. La prossima missione, nota come Mangalyaan-2 o Mars Orbiter Mission-2, mira a studiare la polvere interplanetaria e vari aspetti di Marte, inclusa la sua atmosfera e il suo ambiente.

La precedente missione dell'ISRO, la Mars Orbiter Mission (MOM), ha ottenuto un successo significativo nel 2014. Basandosi su ciò, l'agenzia spaziale è ora completamente preparata per la sua seconda missione su Marte. Secondo i documenti ottenuti dall’Hindustan Times, Mangalyaan-2 trasporterà quattro carichi utili per condurre questi studi.

Sebbene non siano fornite specifiche sui payload, essi sono attualmente in diverse fasi di sviluppo. Ciò indica che l’ISRO sta lavorando attivamente sugli strumenti scientifici che saranno a bordo di Mangalyaan-2. Studiando la polvere interplanetaria, gli scienziati dell'ISRO sperano di ottenere informazioni sulle origini e sulla composizione della polvere cosmica, nonché sulla sua interazione con l'atmosfera marziana.

La rinnovata attenzione dell'ISRO su Marte arriva dopo altre due missioni significative: Chandrayaan-3 e la missione solare in corso, Aditya-L1. Queste missioni hanno ulteriormente rafforzato le capacità di esplorazione spaziale dell’India e hanno aperto la strada a sforzi scientifici più ambiziosi.

Mangalyaan-2 è una testimonianza della crescente esperienza dell'India nell'esplorazione spaziale. Il successo delle missioni su Marte non solo rafforza la reputazione scientifica del Paese, ma contribuisce anche alla comprensione di Marte e del nostro sistema solare nel suo complesso da parte dell'umanità.

Fonte: Hindustan Times