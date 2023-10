L'India pianifica la seconda missione su Marte con Mangalyaan-2

By

L’India si prepara a inviare un’altra navicella spaziale su Marte, nove anni dopo la sua storica prima missione. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) lancerà Mangalyaan-2, informalmente noto come Mars Orbiter Mission-2, nel prossimo futuro. La missione trasporterà quattro carichi utili per studiare vari aspetti di Marte, tra cui la polvere interplanetaria, l'atmosfera marziana e l'ambiente.

Uno dei carichi utili, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), aiuterà gli scienziati a comprendere l'origine, l'abbondanza, la distribuzione e il flusso delle particelle di polvere ad alta quota su Marte. Un altro esperimento, l'esperimento Radio Occultation (RO), mira a misurare i profili di densità neutra e elettronica nell'atmosfera marziana. Questo esperimento utilizza un trasmettitore a microonde che opera alla frequenza della banda X.

L'ISRO prevede inoltre di sviluppare uno spettrometro energetico energetico (EIS) per caratterizzare le particelle di energia solare e le particelle di vento solare sopratermico nell'ambiente marziano. Inoltre, una sonda Langmuir e un esperimento sul campo elettrico (LPEX) consentiranno la misurazione della densità del numero di elettroni, della temperatura degli elettroni e delle onde del campo elettrico, fornendo una migliore comprensione dell'ambiente del plasma su Marte.

Nel 2014, l'India ha raggiunto un traguardo significativo entrando con successo nell'orbita di Marte al primo tentativo. La prima missione su Marte trasportava cinque carichi scientifici per studiare vari aspetti delle caratteristiche superficiali, della morfologia, della mineralogia e dell'atmosfera del pianeta. Gli obiettivi includevano la progettazione e il lancio di una navicella spaziale Mars Orbiter in grado di operare autonomamente durante il viaggio e in orbita attorno a Marte.

La rinnovata attenzione dell'India all'esplorazione di Marte evidenzia il suo impegno nel promuovere la conoscenza scientifica e le capacità tecnologiche nell'esplorazione spaziale. Con Mangalyaan-2, i ricercatori sperano di raccogliere più dati su Marte e ottenere informazioni sulla sua atmosfera, ambiente e potenziale abitabilità. Questa missione rappresenta un altro passo importante nell'ambizioso programma di esplorazione spaziale dell'India.

Fonte:

– L'Hindustan Times