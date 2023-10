Mangalyaan-2: l'India pianifica la seconda missione su Marte

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si prepara a lanciare la sua seconda missione su Marte, Mangalyaan-2, nove anni dopo il successo della sua prima missione che mise un razzo in orbita attorno al pianeta rosso. Secondo i documenti a cui ha accesso HT, Mangalyaan-2 trasporterà quattro carichi utili per studiare vari aspetti di Marte.

I carichi utili a bordo di Mangalyaan-2 includono un Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), un esperimento di Radio Occultation (RO), uno Energetic Ion Spectrometer (EIS) e un Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX). Il MODEX aiuterà a comprendere l'origine, l'abbondanza, la distribuzione e il flusso delle particelle di polvere interplanetaria ad alta quota su Marte.

L'esperimento RO mira a misurare i profili neutri e di densità elettronica, mentre l'EIS caratterizzerà le particelle di energia solare e le particelle di vento solare sopratermico nell'ambiente marziano. L'LPEX misurerà la densità del numero di elettroni, la temperatura degli elettroni e le onde del campo elettrico per fornire una migliore comprensione dell'ambiente del plasma su Marte.

Il successo della prima missione su Marte dell'India il 24 settembre 2014, l'ha resa la quarta agenzia spaziale al mondo a posizionare un veicolo spaziale nell'orbita di Marte e la prima a farlo al primo tentativo. La missione, lanciata il 5 novembre 2013, trasportava cinque carichi scientifici per studiare le caratteristiche della superficie, la morfologia, la mineralogia e l'atmosfera del pianeta.

Fonti: Hindustan Times

Definizioni:

ISRO: L'Indian Space Research Organization (ISRO) è l'agenzia spaziale nazionale dell'India. È responsabile della pianificazione, dello sviluppo e dell'esecuzione delle missioni spaziali dell'India.

Mangalyaan-2: Mangalyaan-2 è la seconda missione su Marte dell'ISRO. Ha lo scopo di studiare vari aspetti di Marte, tra cui la polvere interplanetaria, l'atmosfera marziana e l'ambiente.

Carichi utili: nel contesto di una missione spaziale, un carico utile si riferisce agli strumenti o alle attrezzature trasportate da un veicolo spaziale per scopi scientifici o tecnologici.

Fonte:

Hindustan Times: [Link]