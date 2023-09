Un futuro cupo: i mammiferi potrebbero essere a rischio di estinzione tra 250 milioni di anni

Un nuovo studio avverte che i mammiferi, compreso l’uomo, potrebbero essere a rischio di estinzione entro i prossimi 250 milioni di anni. I ricercatori hanno utilizzato una simulazione virtuale per proiettare il futuro del nostro pianeta, tenendo conto di fattori quali il movimento dei continenti, i cambiamenti nella composizione dell’atmosfera e la crescente luminosità del sole.

Lo studio, condotto da Alexander Farnsworth, uno scienziato paleoclimatico dell’Università di Bristol, ha scoperto che una combinazione di un sole più luminoso, cambiamenti nella geografia dei continenti e un aumento dei livelli di anidride carbonica creerebbe un ambiente in cui i mammiferi non sarebbero in grado di sopravvivere. In.

I ricercatori hanno previsto la formazione di un supercontinente, soprannominato Pangea Ultima, lungo l’equatore tra 250 milioni di anni nel futuro. Le simulazioni al computer hanno mostrato che la maggior parte della massa continentale di Pangea Ultima sarebbe soggetta a temperature pericolosamente elevate. La terra si riscalda più velocemente dell’oceano e, con tutti i continenti uniti, ci sarebbero vaste aree interne dove le temperature aumenterebbero.

Inoltre, la topografia di Pangea Ultima, con vaste distese di terra pianeggiante lontana dall’oceano, rallenterebbe il processo di rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Il modello suggerisce anche che il supercontinente sarebbe costellato di vulcani che rilasciano grandi quantità di anidride carbonica, esacerbando ulteriormente l’effetto del riscaldamento.

Anche se alcune aree ai margini di Pangea Ultima potrebbero consentire la sopravvivenza dei mammiferi, i ricercatori hanno concluso che la maggior parte del supercontinente sarebbe troppo calda perché i mammiferi sopravvivano, il che potrebbe portare a un’estinzione di massa.

Vale la pena notare che il modello non ha tenuto conto del graduale declino del calore che fuoriesce dall’interno della Terra, che potrebbe portare a un minor numero di eruzioni vulcaniche e a un minor rilascio di anidride carbonica nell’atmosfera. Questo fattore potrebbe prolungare la sopravvivenza dei mammiferi, anche se la durata esatta rimane sconosciuta.

Tuttavia, questo studio presenta un futuro cupo per i mammiferi se lo scenario previsto di un supercontinente e di temperature in aumento diventasse realtà.

Fonte:

- Il New York Times

– Geoscienze della natura