I mammiferi rischiano l'estinzione con il prossimo supercontinente, risultati di uno studio

Un nuovo studio rivela che è molto probabile che i mammiferi vengano spazzati via dalla formazione del prossimo supercontinente terrestre, Pangea Ultima. Modellando la tolleranza al calore dei mammiferi e considerando le future condizioni climatiche della Terra, i ricercatori dell'Università di Bristol hanno previsto che la formazione di Pangea Ultima porterà all'estinzione dei mammiferi. Lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, ha utilizzato un modello climatico per tenere conto dei cambiamenti della temperatura della superficie terrestre, dell’aumento dell’intensità della radiazione solare e dei livelli elevati di anidride carbonica nell’atmosfera.

I supercontinenti sono stati storicamente associati a estinzioni di massa, con quattro delle ultime cinque estinzioni che coincidono con formazioni di supercontinenti. Si prevede che il prossimo supercontinente, Pangea Ultima, si formerà tra circa 250 milioni di anni. Pangea Ultima sarà significativamente più calda della Terra attuale, priva dell’effetto di raffreddamento degli oceani e assorbirà più radiazioni da un sole più vecchio e attivo. Il supercontinente avrà anche livelli più elevati di anidride carbonica a causa dell’attività vulcanica.

Le condizioni calde e inospitali di Pangea Ultima rappresenteranno una grande sfida per i mammiferi. I mammiferi hanno adattamenti che consentono loro di far fronte alle alte temperature, come le ghiandole sudoripare e un sistema circolatorio che rimuove il calore. Tuttavia, i loro meccanismi di regolazione della temperatura iniziano a fallire quando le temperature superano i 104 gradi Fahrenheit (40 gradi Celsius) in condizioni di caldo secco o i 95 gradi Fahrenheit (35 gradi Celsius) in condizioni umide.

I ricercatori hanno utilizzato un modello climatico per simulare le temperature e l’umidità in tutta Pangea Ultima. La simulazione ha mostrato che solo l’8% della terra del supercontinente sarebbe abitabile per i mammiferi a causa dell’aumento della temperatura e dell’umidità. Lo studio suggerisce anche che massicce eruzioni vulcaniche che formano regioni coperte di lava conosciute come grandi province ignee potrebbero contribuire all’estremo aumento della temperatura.

Sebbene i rettili e altri organismi possano adattarsi meglio alle dure condizioni di Pangea Ultima, non è chiaro se qualche specie sopravviverà. Lo studio conclude che la futura adattabilità delle piante e la resilienza degli ecosistemi marini necessitano di ulteriori ricerche per comprendere meglio l’impatto di Pangea Ultima su tutte le forme di vita.

