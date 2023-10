Prepararsi alla vita sulla Luna e su Marte: strutture spaziali analogiche

Un aspetto essenziale della preparazione alla colonizzazione umana sulla Luna o su Marte è la pratica. Per imitare le condizioni di questi ambienti extraterrestri, qui sulla Terra vengono costruiti “spazi” noti come strutture spaziali analogiche. Anche se l'esperienza potrebbe non replicare completamente l'assenza di gravità, queste strutture mirano a simulare vari aspetti della destinazione prevista, che si tratti della Luna, di Marte o di una stazione spaziale.

Queste strutture spaziali analogiche hanno un duplice scopo. In primo luogo, forniscono formazione agli astronauti, aiutandoli ad abituarsi alle sfide uniche che dovranno affrontare nello spazio. In secondo luogo, forniscono ai ricercatori una piattaforma per studiare i comportamenti e i cambiamenti fisiologici sperimentati da individui che vivono in isolamento confinato in condizioni ostili e spiacevoli.

I ricercatori raccolgono campioni di saliva, urina, sangue e materia fecale degli astronauti per studiare i cambiamenti nel microbioma intestinale, nei livelli di stress e nelle risposte immunitarie. Esistono circa 20 strutture spaziali analoghe in tutto il mondo, situate in luoghi desolati che ricordano i paesaggi di altri pianeti. Ad esempio, una di queste strutture si estende su 1,200 piedi quadrati e si trova su un deserto di montagna alle Hawaii ad un’altitudine di 8,200 piedi, rispecchiando il paesaggio marziano.

Per migliorare ulteriormente l’autenticità, gli abitanti di queste strutture spaziali analogiche comunicano tramite telefoni che introducono un ritardo del segnale di 20 minuti, simile a quello che verrebbe sperimentato nello spazio. Inoltre, consumano cibi surgelati e addirittura compostano i propri rifiuti, emulando le sfide della vita su un altro pianeta.

Tuttavia, vivere in queste strutture può essere difficile. Un articolo su Undark evidenzia il caso di una volontaria che ha avuto difficoltà a reintegrarsi nella vita normale dopo aver trascorso otto mesi in una struttura analoga russa. Ciò suggerisce che l’impatto psicologico dell’isolamento e del confinamento in questi ambienti simulati non dovrebbe essere sottovalutato.

In conclusione, le strutture spaziali analogiche svolgono un ruolo vitale nel preparare gli esseri umani alla vita sulla Luna o su Marte. Questi spazi di addestramento non solo aiutano gli astronauti a familiarizzare con le condizioni uniche che incontreranno, ma forniscono anche preziose informazioni ai ricercatori su come il corpo e la mente umani si adattano agli ambienti estremi. Studiando il comportamento, la fisiologia e gli effetti psicologici della vita in questi ambienti simulati, possiamo prepararci meglio per le sfide che ci attendono quando ci avventuriamo oltre la Terra.

Definizioni:

– Strutture spaziali analogiche: spazi sulla Terra progettati per simulare le condizioni di altri pianeti o ambienti spaziali.

– Microbioma intestinale: la comunità di microrganismi residenti nel tratto digestivo che svolgono un ruolo cruciale nella digestione e nella salute generale.

Fonte:

Undark (nessun URL fornito)