Come gli scienziati utilizzano gli impulsi laser ultraveloci per catturare il movimento degli elettroni

Gli scienziati hanno ricevuto il Premio Nobel per la fisica 2023 per la loro ricerca innovativa sul movimento degli elettroni utilizzando impulsi laser ultraveloci. Gli elettroni, che svolgono un ruolo cruciale nella struttura degli atomi e delle molecole, si muovono a un ritmo incredibilmente veloce. Per catturarne il movimento, i fisici hanno sviluppato strumenti che operano su scala di attosecondi.

Un attosecondo è un miliardesimo di miliardesimo di secondo, rendendolo un'unità di tempo difficile da comprendere. Gli impulsi di attosecondi, simili a un otturatore veloce o a una luce stroboscopica in fotografia, vengono utilizzati per illuminare il movimento ultraveloce degli elettroni. Questi impulsi vengono generati utilizzando potenti laser.

Quando diretto verso gli atomi di un gas nobile come l’argon, un impulso laser a femtosecondi ad alta potenza crea un forte campo elettrico che abbassa il “muro” che confina gli elettroni all’interno di un atomo. Gli elettroni, in un processo chiamato tunneling quantistico, passano attraverso questa parete abbassata e vengono poi accelerati e respinti nei loro atomi genitori dal campo elettrico del laser. Questo processo di ricollisione genera esplosioni di luce laser che durano per una durata di attosecondi.

Per catturare questi filmati ad attosecondi del movimento degli elettroni, viene utilizzata la spettroscopia con sonda a pompa. Un impulso di “pompa” avvia il movimento degli elettroni, mentre un impulso di “sonda” ne cattura l’immagine a intervalli diversi. Tecniche sofisticate come la spettroscopia fotoelettronica e la spettroscopia fotonica vengono utilizzate per acquisire informazioni sul movimento degli elettroni.

Questi filmati ad attosecondi forniscono informazioni fondamentali sul comportamento degli elettroni su una scala temporale incredibilmente breve. I ricercatori hanno già misurato la posizione della carica elettrica nelle molecole organiche, il che potrebbe avere implicazioni per il controllo delle correnti elettriche su scala molecolare.

Al di là della ricerca fondamentale, la capacità di controllare il comportamento degli elettroni su scala di attosecondi ha potenziali applicazioni in vari campi. Potrebbe consentire il controllo laser delle reazioni chimiche, portando alla creazione di nuove molecole che non possono essere sintetizzate utilizzando le tecniche esistenti. Inoltre, la breve lunghezza d'onda degli impulsi ad attosecondi potrebbe trovare applicazioni nella litografia nell'ultravioletto estremo (EUV) per la produzione di semiconduttori.

In conclusione, la capacità di catturare il movimento degli elettroni utilizzando impulsi laser ultraveloci ha aperto nuove porte per comprendere e controllare il loro comportamento su scala di attosecondi. Questa conoscenza ha il potenziale per rivoluzionare in futuro la sintesi chimica, la commutazione elettronica e la produzione di semiconduttori.

