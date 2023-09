Stabilire un contatto: i ricercatori sono riusciti a collegare con successo singoli nanonastri di grafene

I ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign hanno sviluppato un metodo per “cablare” nanonastri di grafene (GNR), una classe di materiali unidimensionali, che potrebbe essere significativo per lo sviluppo di dispositivi microelettronici. Il team ha fabbricato contatti metallici su scala nanometrica su singoli GNR utilizzando un processo basato sulla microscopia a tunneling a scansione (STM) a scrittura diretta. Questo metodo consente la fabbricazione precisa di contatti metallici su GNR specifici, inducendo la funzionalità del dispositivo richiesta per la funzione del transistor.

Il grafene, uno strato di atomi di carbonio dello spessore di un atomo, è stato a lungo considerato un potenziale materiale elettronico ad alta velocità con la possibilità di sostituire il silicio. Tuttavia, il grafene stesso non è un semiconduttore. Per ottenere proprietà semiconduttrici nel grafene, è necessario renderlo molto piccolo o costruito in forme specifiche, come i nastri. In questo studio sono stati sintetizzati GNR atomicamente precisi e sono stati creati con successo contatti metallici.

Il team ha utilizzato un microscopio a effetto tunnel per scansionare la superficie e identificare i GNR. Una volta individuato un GNR, i ricercatori hanno utilizzato il fascio di elettroni nell’STM per innescare la deposizione di metallo e creare i fili. Questo preciso metodo di cablaggio ha consentito la fabbricazione controllata di contatti metallici sui GNR. I ricercatori hanno anche scoperto che il carattere elettronico dei GNR cambiava quando venivano applicati i contatti metallici, dimostrando la capacità di modificare intenzionalmente le loro proprietà.

Un vantaggio di questa tecnica è che viene condotta in un ambiente ad altissimo vuoto, garantendo che il materiale rimanga esente da contaminanti atmosferici che possono degradare le prestazioni del dispositivo. Il prossimo passo per il gruppo di ricerca è creare un transistor funzionante utilizzando i GNR fabbricati e misurarne le caratteristiche.

Questa svolta nel cablaggio dei singoli GNR apre nuove possibilità per lo sviluppo di dispositivi elettronici ad alta velocità e apre la strada a ulteriori progressi nella tecnologia basata sul grafene.

Fonte: Grainger College of Engineering dell'Università dell'Illinois