I ricercatori hanno fatto un passo avanti nello sviluppo dei nanonastri di grafene (GNR), una classe di materiali unidimensionali che sembrano promettenti per l'uso nei dispositivi microelettronici. Il team ha utilizzato un processo basato sulla microscopia a tunneling a scansione (STM) a scrittura diretta per fabbricare contatti metallici su scala nanometrica su singoli GNR, consentendo il controllo delle loro proprietà elettroniche.

Il grafene, uno strato di atomi di carbonio dello spessore di un atomo, ha attirato l'attenzione come potenziale materiale elettronico ad alta velocità. Tuttavia, la mancanza di proprietà dei semiconduttori è stata una limitazione. In questo studio sono stati creati GNR atomicamente precisi e sono stati realizzati con successo contatti metallici, inducendo la funzionalità necessaria per il funzionamento dei transistor.

I ricercatori hanno utilizzato una tecnica che prevede l'uso di un microscopio a effetto tunnel per scansionare la superficie e identificare i GNR adatti. Una volta identificato un GNR, la deposizione del metallo è stata innescata utilizzando un fascio di elettroni per creare il cablaggio. Questo metodo di cablaggio dei GNR si è rivelato più preciso e meno incerto rispetto ai metodi precedenti.

Un vantaggio di questo metodo è che viene eseguito in un ambiente ad altissimo vuoto, garantendo la pulizia del materiale e prevenendo il degrado delle prestazioni del dispositivo. I ricercatori hanno anche scoperto che inserendo contatti metallici sui GNR, le proprietà elettroniche dei GNR venivano alterate. Questo “doping” dei GNR può essere ottenuto depositando diversi tipi di metalli, fornendo un modo per ottimizzare le caratteristiche dei GNR senza la necessità di reazioni chimiche.

Il prossimo passo per i ricercatori sarà creare un transistor funzionante utilizzando questo metodo e misurarne le caratteristiche. Lo sviluppo di un metodo preciso e affidabile per realizzare contatti metallici su GNR specifici ci avvicina alla realizzazione di dispositivi microelettronici che utilizzano nanonastri di grafene.

Fonte: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)