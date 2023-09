Digitalizzazione delle meraviglie geologiche nell'Artico: il database dei modelli digitali Svalbox

Lo Svalbox Digital Model Database (DMDb) è un nuovo database regionale che offre ai geoscienziati l'accesso ai modelli digitali degli affioramenti (DOM) del remoto arcipelago delle Svalbard. Pubblicato sulla rivista Geosphere, il database contiene attualmente 135 DOM, fornendo dati provenienti da 114 km2 di questa zona di difficile accesso.

I DOM sono rappresentazioni digitali tridimensionali di affioramenti geologici che hanno rivoluzionato la moderna ricerca geoscientifica. Svalbox DMDb integra questi modelli con altri dati geoscientifici, inclusi filmati 3D di droni, offrendo ai geoscienziati una visione completa delle formazioni geologiche in questa regione unica.

Svalbox DMDb si distingue per la sua adesione ai principi FAIR (trovabile, accessibile, interoperabile e riutilizzabile), il che significa che i dati e i metadati condivisi nel database possono essere facilmente individuati, consultati e utilizzati da altri ricercatori. Ogni voce nel database include dati di input grezzi e dati di output elaborati e ha un DOI per tracciabilità e citazione.

Questo database è particolarmente prezioso per i geoscienziati che lavorano alle Svalbard, nonché per scopi didattici. I modelli di affioramento digitale forniti da Svalbox DMDb estendono la stagione di campo indefinitamente e consentono l’accesso a siti che sono generalmente inaccessibili attraverso il lavoro sul campo tradizionale. Ciò aiuta i ricercatori a prepararsi meglio per le spedizioni e migliora la loro comprensione del paesaggio artico in rapido cambiamento, che sta sperimentando trasformazioni significative a causa del ritiro dei ghiacciai.

Un esempio notevole evidenziato nel documento Geosphere è il profilo Festningen, l'unico geotopo delle Svalbard. Questa meraviglia geologica si estende per 400 milioni di anni e offre una stratigrafia verticale unica attraverso un transetto di 7 km. Lo Svalbox DMDb preserva questi documenti geologici in time-lapse, garantendone il significato scientifico per le generazioni future.

Il DMDb Svalbox continua ad espandersi man mano che altri DOM vengono aggiunti al database. La disponibilità di questi modelli digitali ha già portato a collaborazioni e pubblicazioni, contribuendo al progresso della ricerca scientifica nell’arcipelago delle Svalbard.

