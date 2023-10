Come gli squali martello subiscono cambiamenti drammatici durante la gestazione

Gli scienziati dell'Università della Florida hanno recentemente condotto uno studio che fa luce sul misterioso processo attraverso il quale gli squali martello subiscono drammatici cambiamenti durante la loro gestazione. Lo studio si è concentrato sugli embrioni di squalo martello, una specie di squalo martello, e ha rivelato trasformazioni sorprendenti che si verificano durante la loro crescita.

Verso la metà della gestazione, questi embrioni iniziano ad allargare drasticamente la testa, spingendo verso l'esterno gli occhi in via di sviluppo e creando un aspetto inquietante e innaturale. La parte anteriore della testa continua poi ad evolversi, spostandosi all'indietro verso le branchie e assumendo la forma di una pala. Pochi mesi dopo nasce uno squalo lungo trenta centimetri.

Studiare lo sviluppo degli squali martello è impegnativo a causa della loro nascita viva e dello stato di pericolo di estinzione. Tuttavia, i bonnethead, che abbondano nel Golfo del Messico e nell’Oceano Atlantico, offrono un’opportunità unica per la ricerca. In questo studio sono stati utilizzati embrioni conservati di bonnethead per evitare di causare danni ad altri squali.

"Questa è stata un'opportunità unica che forse non saremo in grado di ottenere per molto tempo con gli squali martello e che potremmo non essere in grado di ottenere con nessun'altra specie di squali martello", ha affermato Steven Byrum, uno studente laureato coinvolto nello studio.

I ricercatori mirano a scoprire i meccanismi che governano l'evoluzione della forma della testa dello squalo martello e a comprendere le ragioni evolutive dietro le loro caratteristiche uniche. Si ritiene che queste caratteristiche migliorino il loro campo visivo e la capacità di rilevare i movimenti elettrici delle loro prede.

Gli squali martello sono noti per la loro caratteristica testa a forma di martello, chiamata "cefalofolo", che offre loro vantaggi nel loro ambiente marino. Hanno un ampio campo visivo e una migliore percezione della profondità grazie al posizionamento degli occhi sulle estremità del cefalofo. La testa a forma di martello consente inoltre di effettuare rapidamente virate strette.

Gli squali martello si trovano in tutto il mondo nelle acque più calde lungo le coste e le piattaforme continentali. Le loro dimensioni variano da specie più piccole come il bonnethead che misura circa 3-4 piedi di lunghezza, a specie più grandi come il grande martello, che può crescere fino a 20 piedi. Questi squali si nutrono principalmente di pesci, inclusi altri squali, calamari, polpi e crostacei.

Molte specie di squali martello sono classificate come a rischio di estinzione o vulnerabili a causa della pesca eccessiva e del commercio globale di pinne di squalo. Sono in corso sforzi di conservazione per proteggere questi predatori marini unici e importanti.

Comprendere il processo di sviluppo degli squali martello, come rivelato dallo studio dell’Università della Florida, è fondamentale per la loro conservazione e gestione. La ricerca fornisce preziose informazioni sull’evoluzione e sulle caratteristiche uniche degli squali martello, contribuendo al corpus di conoscenze necessarie per la loro protezione.

Fonte: Studio dell'Università della Florida, Dinamiche di sviluppo