Misteri di luci e colpi sentiti negli esperti di North Leaves a Melbourne in cerca di risposte

I residenti nel nord di Melbourne sono rimasti sconcertati da un brillante lampo di luce arancione seguito da una forte esplosione avvenuta poco prima delle 9 di mercoledì. Il filmato dell'incidente è stato ampiamente condiviso sui social media, catturando il momento in cui un residente di Doreen ha assistito al fenomeno mentre recuperava qualcosa dalla sua auto. Incuriosito dal suono, si avventurò in strada per indagarne la fonte.

Secondo Sean Scanlon, residente a Doreen, il rumore era diverso da qualsiasi cosa avesse mai sentito. “Questo ha scosso la terra e ha costretto tutti i vicini ad abbandonare le loro case”, ha detto a 7NEWS. L'esplosione non è stata limitata alla sola Doreen, poiché anche i residenti a Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek e Doncaster hanno riferito di aver sentito un forte scoppio.

Autorità ed esperti del settore spaziale sono rimasti perplessi dall'evento, poiché nella zona non è stata rilevata alcuna attività meteoritica. Geoscience Australia non ha registrato alcuna attività sismica e la società elettrica AusNet non ha trovato prove di esplosioni o danni. Il governo vittoriano ha confermato che non ci sono state detonazioni non autorizzate nella vicina cava o lavori stradali in corso.

Non è la prima volta che a Victoria si verifica un episodio del genere. Nel mese di agosto è stata osservata nei cieli una palla di luce simile accompagnata da un forte boom. L'agenzia spaziale ha successivamente stabilito che molto probabilmente si trattava dei detriti di un razzo russo Soyuz-2 che rientrava nell'atmosfera terrestre.

La causa del recente misterioso incidente avvenuto nel nord di Melbourne rimane sconosciuta, lasciando esperti e residenti alla ricerca di risposte. Le autorità continuano a indagare sull'incidente per determinarne l'origine e la natura.

Fonte:

– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Alba/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411