Una svolta nella comprensione dei ritmi casuali: confronto delle oscillazioni

Gli scienziati sono da tempo affascinati dagli schemi imprevedibili dei ritmi casuali, noti come oscillazioni stocastiche. Nonostante la decodifica di alcuni modelli come le onde cerebrali e i battiti cardiaci, comprendere appieno la moltitudine di variazioni è rimasta una sfida. Tuttavia, un team internazionale di esperti ha compiuto un passo avanti significativo. Hanno sviluppato un quadro che consente il confronto di queste oscillazioni, indipendentemente dalla loro origine o natura.

Il team, guidato da Peter Thomas, professore di matematica applicata alla Case Western Reserve University, ha trasformato il problema del confronto degli oscillatori in un problema di algebra lineare. Il loro nuovo approccio è molto più preciso rispetto ai metodi precedenti e rappresenta un importante progresso concettuale. Questa svolta offre una prospettiva più luminosa nel mondo delle oscillazioni, con potenziali implicazioni per gli esperti medici che studiano condizioni come la fibrillazione atriale, il morbo di Parkinson e l'epilessia.

Per illustrare la complessità delle oscillazioni, Thomas ha utilizzato l'analogia dei grattacieli oscillanti e dei ritmi cerebrali. I moderni grattacieli di San Francisco ondeggiano al vento, ma le loro proprietà meccaniche li riportano nella loro posizione verticale. Questa combinazione di flessibilità e resilienza consente loro di sopravvivere alle scosse durante i terremoti. In modo simile, il nuovo formalismo sviluppato dal gruppo di ricerca consente di confrontare le onde cerebrali e le oscillazioni dei grattacieli.

Le applicazioni nel mondo reale di questa scoperta sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero avere implicazioni in campi come l’ingegneria meccanica e le neuroscienze. Sebbene non sia di vasta portata quanto le scoperte di Galileo, questa svolta rappresenta un cambiamento fondamentale nella prospettiva sugli oscillatori stocastici.

Lo studio che descrive in dettaglio questa svolta è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

