Topologia e magnetismo collegati nei materiali semimetallici

I ricercatori del MIT hanno scoperto che la topologia gioca un ruolo cruciale nella stabilizzazione del magnetismo a temperature più elevate in alcuni materiali semimetallici. Tradizionalmente, questi materiali mostrano proprietà magnetiche solo quando raffreddati a pochi gradi sopra lo zero assoluto. Lo studio, condotto da Mingda Li, professore associato di scienza e ingegneria nucleare al MIT, sfida questa comprensione convenzionale.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, fornisce la prova che le strutture topologiche chiamate nodi di Weyl trovate in un materiale semimetallico chiamato CeAlGe possono aumentare significativamente la temperatura di lavoro del magnetismo. Modificando le proprietà del materiale stesso, piuttosto che i momenti magnetici al suo interno, i ricercatori sono stati in grado di alterare il modo in cui i momenti magnetici interagiscono tra loro, risultando in un magnetismo stabilizzato a temperature più elevate.

Questa scoperta ha implicazioni ad ampio raggio per lo sviluppo di materiali topologici in varie applicazioni, come la microelettronica, i sensori e i dispositivi termoelettrici. Linda Ye, assistente professore di fisica al Caltech, afferma che i risultati suggeriscono che i nodi topologici non solo stabilizzano gli ordini magnetici statici, ma svolgono anche un ruolo nella generazione di fluttuazioni magnetiche.

Anche se i risultati mettono in discussione le conoscenze esistenti nel campo, i ricercatori sottolineano che lo studio è stato il risultato di un’attenta sperimentazione e dell’esplorazione di aree trascurate. Il team ha utilizzato molteplici approcci sperimentali e condotto test completi per ricostruire il puzzle del magnetismo a temperature più elevate.

Questa ricerca getta nuova luce sulla relazione tra topologia e magnetismo e apre nuove possibilità per lo sviluppo di materiali con proprietà magnetiche migliorate a temperature operative pratiche.

