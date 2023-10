Il mistero della transizione metallo-isolante decodificato dagli scienziati

By

Gli scienziati sono riusciti a decifrare il mistero dietro la transizione metallo-isolante esibita da alcuni materiali sotto stimoli esterni come temperatura, pressione e campi elettrici. Questa scoperta rivoluzionaria apre la strada alla progettazione di materiali e dispositivi funzionali, inclusi sensori e attuatori.

La transizione tra lo stato metallico e quello isolante nei materiali ha affascinato scienziati e ingegneri sin dalla sua scoperta iniziale nella magnetite nel 1939. Alcuni materiali hanno la straordinaria capacità di passare tra questi due stati sotto vari stimoli esterni. Questo fenomeno, noto come transizione metallo-isolante (MIT), ha fornito approfondimenti scientifici critici e applicazioni pratiche in un'ampia gamma di dispositivi.

Uno di questi materiali che presenta la transizione metallo-isolante è il nitruro di cromo (CrN). Il meccanismo alla base di questa transizione è rimasto sperimentalmente non verificato per quasi due decenni, nonostante le previsioni teoriche. Tuttavia, un team del Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (JNCASR) ha ora dimostrato sperimentalmente il ruolo dello stress magnetico nel guidare la transizione metallo-isolante nel CrN.

Il team, guidato dal Prof. Bivas Saha, ha scoperto che la particolare disposizione dello spin atomico nel CrN genera stress magnetico, che guida la transizione simultanea strutturale, magnetica e metallo-isolante. Questo stress magnetico deriva dall'interazione tra due distinti ordinamenti magnetici legati all'interazione di scambio magnetico tra atomi di cromo vicini.

Per manipolare la transizione metallo-isolante, il team ha utilizzato una tecnica chiamata ingegneria della deformazione epitassiale, che prevede l'alterazione della spaziatura atomica di equilibrio all'interno dei film ultrasottili di CrN. Hanno scoperto che la deformazione di compressione aumenta lo stress magnetico, determinando la transizione metallo-isolante a temperature più elevate rispetto ai valori di massa. Al contrario, lo stress di trazione diminuisce lo stress magnetico, portando alla transizione a temperature significativamente più basse.

I risultati del team, pubblicati sulla rivista Phys. Rev. Lett, evidenziano il ruolo chiave dello stress magnetico nella transizione metallo-isolante del CrN. Questa scoperta introduce lo stress magnetico come una nuova forza trainante insieme a forze ben consolidate come gli effetti di repulsione e localizzazione di Coulomb.

La nuova comprensione del meccanismo di transizione metallo-isolante può contribuire a una migliore comprensione dell’accoppiamento tra gradi di libertà di spin, carica e reticolo nei materiali. Inoltre, apre possibilità per identificare nuovi materiali con notevole stress magnetico ed esplorare nuove classi di materiali che presentano la transizione di fase metallo-isolante.

Fonte:

– Centro Jawaharlal Nehru per la ricerca scientifica avanzata (JNCASR)

– Fis. Rev. Lett