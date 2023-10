Il ruolo sottovalutato dell'atmosfera superiore della Terra nelle tempeste geomagnetiche

By

Uno studio internazionale innovativo ha messo in discussione le precedenti ipotesi sull’atmosfera superiore della Terra, gettando nuova luce sul suo ruolo cruciale nello sviluppo delle tempeste geomagnetiche. Condotto da ricercatori dell’Università di Nagoya in Giappone e dell’Università del New Hampshire negli Stati Uniti, lo studio evidenzia il significato sottovalutato dell’atmosfera terrestre nella comprensione e nella previsione di queste tempeste su larga scala.

Le tempeste geomagnetiche, causate da disturbi nel campo magnetico terrestre, possono avere effetti negativi sulle reti elettriche, sui segnali radio e sui sistemi GPS. Fino ad ora, l’attenzione si è concentrata principalmente sulle influenze solari, trascurando il contributo del plasma ionosferico terrestre. Tuttavia, questa ricerca rivela che sia il plasma solare che quello ionosferico svolgono un ruolo fondamentale nella formazione e nell’intensificazione delle tempeste geomagnetiche.

Il ruolo del sole nelle tempeste geomagnetiche

È ampiamente riconosciuto che le attività del Sole, in particolare l’emissione di particelle cariche calde conosciute come vento solare, sono strettamente legate alle tempeste geomagnetiche. Quando queste particelle raggiungono la magnetosfera terrestre, il campo magnetico che circonda il pianeta, si verificano interazioni che danno luogo alla meteorologia spaziale e influenzano vari sistemi tecnologici.

Il ruolo della coda magnetica

Una componente cruciale della magnetosfera è la coda magnetica, che si estende lontano dal Sole nella direzione del vento solare. All'interno della coda magnetica si trova la regione dello strato di plasma, abbondantemente riempita di particelle cariche. Questo foglio di plasma funge da fonte per le particelle che penetrano nella magnetosfera interna, innescando tempeste geomagnetiche.

I risultati di ricerca

Il team di ricerca internazionale ha cercato di scoprire la quantità di plasma terrestre che contribuisce alla magnetosfera e come questo cambia durante una tempesta geomagnetica. Analizzando i dati di una tempesta significativa nel settembre 2017, causata da una massiccia espulsione di massa coronale dal Sole in collisione con l’atmosfera terrestre, il team ha scoperto informazioni chiave.

Hanno scoperto che all’inizio della tempesta, la sorgente di plasma è passata dall’essere dominata dal vento solare a diventare prevalentemente ionosferica. Questa straordinaria scoperta indica che il plasma ionosferico svolge un ruolo significativo nel guidare i deflussi dalla Terra e nel propagarsi rapidamente attraverso la magnetosfera.

Implicazioni e prospettive future

Comprendere i fattori alla base delle tempeste geomagnetiche è fondamentale per prevederne l’intensità e mitigare i potenziali impatti su infrastrutture vitali e sistemi tecnologici. Riconoscendo l’importanza sottovalutata dell’atmosfera superiore della Terra, questa ricerca apre la strada a progressi nella previsione e nella preparazione alle tempeste.

FAQ:

D: Cosa sono le tempeste geomagnetiche?

R: Le tempeste geomagnetiche sono disturbi nel campo magnetico terrestre causati dalle attività solari, che possono disturbare le reti elettriche, i segnali radio e i sistemi GPS.

D: Come si formano le tempeste geomagnetiche?

R: Le tempeste geomagnetiche si formano quando le particelle cariche del vento solare del Sole interagiscono con la magnetosfera terrestre.

D: Che ruolo gioca l'atmosfera superiore della Terra nelle tempeste geomagnetiche?

R: Questo studio evidenzia il contributo significativo del plasma ionosferico terrestre nello sviluppo e nell’intensificazione delle tempeste geomagnetiche, insieme alle influenze solari.

D: Perché è importante comprendere le tempeste geomagnetiche?

R: Comprendere le tempeste geomagnetiche è fondamentale per prevederne l’impatto, salvaguardare le infrastrutture essenziali e mantenere la funzionalità dei sistemi tecnologici.