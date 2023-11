La polizia provinciale cerca assistenza dopo un furto di valore elevato presso un negozio di hobby locale

L'OPP della Southern Georgian Bay chiede aiuto al pubblico per risolvere una recente effrazione in un famoso negozio al dettaglio a Midland. Durante il fine settimana, Event Horizon Hobbies in King Street è stata vittima di un furto con scasso notturno, provocando una risposta immediata da parte delle autorità.

Secondo il rapporto della polizia, gli aggressori sono riusciti ad accedere al negozio rompendo la porta di vetro anteriore intorno alle 2:30. Una volta all'interno, sono fuggiti con un notevole bottino di Magic Cards, un oggetto da collezione molto ricercato del popolare Magia: il gioco della raccolta. Si stima che le carte rubate valgano oltre $ 20,000.

Le forze dell'ordine locali incoraggiano chiunque sia in possesso di informazioni rilevanti sul reato a farsi avanti. Le persone sono invitate a contattare l'OPP direttamente al numero (888) 310-1122 o inviando un'e-mail a [email protected] In alternativa, possono contattare Crime Stoppers in modo anonimo chiamando il numero (800) 222-TIPS (8477) o inviando le proprie informazioni online attraverso l'apposito canali.

Il furto da parte di Event Horizon Hobbies non solo ha comportato notevoli perdite finanziarie per il negozio, ma ha anche causato disagio all'interno della comunità di gioco locale. Gli appassionati di Magic: The Gathering si affidano a strutture affidabili come Event Horizon Hobbies per godersi il proprio hobby ed entrare in contatto con altri giocatori. L’incidente serve a ricordare l’importanza della vigilanza e del sostegno della comunità nel scoraggiare le attività criminali.

FAQ:

D: Cosa sono le Carte Magiche?

R: Le carte Magic sono carte collezionabili utilizzate nel popolare gioco di carte collezionabili chiamato Magic: The Gathering. Queste carte presentano vari personaggi, incantesimi e abilità che i giocatori possono utilizzare strategicamente per competere l'uno contro l'altro.

D: Dove posso fornire informazioni sul reato?

R: Se disponi di informazioni che potrebbero aiutare le indagini, contatta direttamente l'OPP al numero (888) 310-1122 o invia un'e-mail a [email protetta] In alternativa, puoi anche contattare Crime Stoppers in modo anonimo chiamando il numero (800) 222- TIPS (8477) o inviando le tue informazioni attraverso la loro piattaforma online.