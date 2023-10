Modello di machine learning OncoNPC: rivoluzionare la diagnosi del cancro di origine sconosciuta

Il modello di apprendimento automatico OncoNPC offre la speranza per una diagnosi precisa del cancro primario sconosciuto (CUP), una condizione in cui la sede primaria del cancro non è identificata. Identificare la fonte del cancro è fondamentale per un trattamento efficace, ma nel 3-5% dei casi l’iter diagnostico standard non riesce a individuare il sito primario, portando a una prognosi infausta. OncoNPC, sviluppato dalla dottoranda Intae Moon e dai suoi colleghi del MIT e del Dana-Farber Cancer Institute, mira a colmare questa lacuna.

Tradizionalmente, il sequenziamento di nuova generazione (NGS) viene utilizzato per determinare i tipi di cancro, ma la grande quantità di dati sulle mutazioni generati può sopraffare i medici durante la diagnosi iniziale. Moon e il suo team hanno sviluppato OncoNPC per analizzare in modo efficiente dati di mutazioni complesse. Sfruttando l’algoritmo XGBoost, il modello identifica le mutazioni genetiche associate a vari tipi di cancro, incorporando l’età e il sesso del paziente dalle cartelle cliniche elettroniche.

Pubblicato su Nature Medicine, lo studio ha addestrato OncoNPC sui dati di 36,445 campioni di tumore e ha ottenuto un tasso di precisione impressionante. Applicando il modello a 971 tumori CUP, i ricercatori ne hanno classificato con successo il 41.2%. Il modello ha inoltre fornito approfondimenti sulle caratteristiche genetiche rilevanti per identificare ciascun tipo di cancro.

Per convalidare l'accuratezza di OncoNPC, i ricercatori hanno confrontato le sue previsioni con i dati NGS dei pazienti. Le previsioni del modello erano strettamente allineate al tipo di cancro indicato dalla predisposizione genetica, ispirando fiducia nelle sue prestazioni. Un’analisi retrospettiva di 158 pazienti con CUP ha mostrato che coloro i cui trattamenti erano in linea con le previsioni di OncoNPC hanno registrato tassi di sopravvivenza significativamente migliori.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare l’efficacia del modello su diversi pazienti e su siti tumorali meno comuni, il potenziale impatto di OncoNPC è innegabile. Gli ospedali che utilizzano il sequenziamento dei tumori NGS potrebbero incorporare questo strumento di apprendimento automatico come ulteriore fonte di informazioni per gli oncologi, portando a decisioni terapeutiche più precise ed efficaci. In definitiva, OncoNPC offre speranza ai pazienti affetti da CUP la cui prognosi è stata a lungo infausta. Con la sua impressionante accuratezza e il potenziale per un trattamento di precisione, questa svolta rappresenta un raggio di speranza nella battaglia contro il cancro primario sconosciuto.

Fonte: Medicina Naturale