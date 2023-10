Una tecnica di imaging più rapida e approfondita per il cervello di topi vivi

I ricercatori del FAS Center for Advanced Imaging hanno sviluppato una tecnica più rapida ed efficiente per acquisire immagini delle profondità del cervello dei topi vivi. Le tecniche di imaging tradizionali, come la microscopia a fluorescenza, presentano limitazioni quando si tratta di acquisire immagini in profondità nel tessuto a causa della diffusione della lunghezza d'onda. Tuttavia, l’invenzione della microscopia a due fotoni ha consentito a lunghezze d’onda della luce più lunghe di penetrare più in profondità nel tessuto.

Sebbene la microscopia a due fotoni sia efficace, può eccitare solo un punto del tessuto alla volta, risultando in un processo lento e dispendioso in termini di tempo. Per superare questa limitazione, i ricercatori hanno implementato una nuova tecnica chiamata De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP prevede l'eccitazione simultanea di più punti sul tessuto utilizzando modelli di eccitazione precodificati.

Utilizzando più modelli di eccitazione e rilevando più immagini, viene utilizzato un algoritmo computazionale per ricostruire un'immagine di alta qualità del tessuto. I risultati ottenuti da DEEP sono paragonabili a quelli ottenuti attraverso la tradizionale microscopia a due fotoni a scansione puntiforme. Tuttavia, DEEP richiede solo centinaia di immagini, anziché le centinaia di migliaia necessarie per le tecniche di scansione puntuale.

Utilizzando DEEP, i ricercatori sono stati in grado di acquisire immagini del cervello di topi vivi fino a una profondità di 300 micron. Questa tecnica ha il potenziale per accelerare significativamente il processo di imaging e fornire ai ricercatori immagini più dettagliate e accurate.

Fonte: Luce: Scienza e applicazioni (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)