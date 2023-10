Un nuovo approccio di apprendimento automatico prevede le reazioni delle singole cellule ai trattamenti

I ricercatori dell’ETH di Zurigo e dell’Ospedale universitario di Zurigo hanno sviluppato un nuovo approccio di apprendimento automatico in grado di prevedere con precisione come le singole cellule reagiranno a trattamenti specifici. Questo progresso offre speranza per diagnosi più accurate e terapie personalizzate.

Comprendere come le singole cellule reagiscono ai farmaci è fondamentale nella battaglia contro malattie come il cancro. L’obiettivo è trovare la combinazione e il dosaggio più efficaci di farmaci in grado di colpire e distruggere specificamente le cellule tumorali. Tuttavia, i metodi tradizionali forniscono solo la risposta media di una popolazione cellulare e alcune cellule tumorali resistenti ai farmaci potrebbero non essere rilevate. Ciò può portare alla diffusione del cancro.

Il nuovo approccio riconosce le distinte reazioni che le singole cellule possono avere verso un farmaco all’interno di una popolazione più ampia. Questa comprensione approfondita della variazione cellulare è essenziale per sviluppare trattamenti contro il cancro più efficaci. Invece di fare affidamento sulla risposta media di un gruppo di cellule, il nuovo metodo può descrivere e prevedere con precisione come ciascuna cellula reagirà a un farmaco.

I ricercatori chiamano perturbazioni le reazioni molecolari delle cellule agli influssi chimici, fisici o genetici. Studiando il modo in cui le cellule tumorali rispondono ai farmaci e identificando le caratteristiche delle cellule che formano resistenza, i ricercatori possono sviluppare nuovi approcci terapeutici che possono inibire la crescita cellulare o causare la morte delle cellule patogene.

Il nuovo metodo di apprendimento automatico, chiamato CellOT, non solo valuta i dati cellulari esistenti, ma prevede anche come le singole cellule risponderanno alle perturbazioni che non sono ancora state misurate in laboratorio. Ciò consente trattamenti più mirati e personalizzati, poiché è possibile fare previsioni sull'effetto di una perturbazione sulle cellule invisibili.

Sebbene siano ancora necessari studi clinici approfonditi prima che l'approccio possa essere utilizzato in ambito ospedaliero, i ricercatori hanno dimostrato la capacità del metodo di fornire previsioni altamente accurate. Questa svolta apre la strada a diagnosi e trattamenti più precisi ed efficaci per varie malattie.

Fonte: ETH Zurigo

Definizioni:

– CellOT: un metodo di apprendimento automatico che valuta i dati di misurazione delle cellule e prevede come le singole cellule risponderanno alle perturbazioni.

– Perturbazione: reazioni molecolari con cui le cellule rispondono a influenze chimiche, fisiche o genetiche.

– Patogeno: capace di causare malattie.

– Fenotipi: caratteristiche o tratti osservabili di un organismo.

– Trasporto ottimale: una teoria matematica che descrive e prevede cambiamenti graduali negli stati cellulari.