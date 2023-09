Comprensione dei compartimenti cellulari: come la concentrazione del farmaco influisce sull'efficacia

La maggior parte dei farmaci sono progettati per colpire molecole specifiche all’interno delle cellule umane al fine di curare le malattie. Tuttavia, ricerche recenti hanno scoperto che i farmaci a piccole molecole tendono a concentrarsi in regioni specifiche della cellula, anziché muoversi liberamente ovunque. Queste regioni concentrate sono conosciute come condensati, che sono compartimenti cellulari in cui le molecole interagiscono e si accumulano.

Uno studio condotto da ricercatori del Whitehead Institute e del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha fatto luce su come questi condensati interagiscono con i farmaci a piccole molecole. Addestrando un modello di apprendimento automatico, i ricercatori sono stati in grado di prevedere in quali condensati si concentrerebbe un farmaco in base alle sue caratteristiche chimiche.

Questa ricerca è significativa in quanto suggerisce che la concentrazione di un farmaco all’interno di un condensato specifico può influenzarne l’efficacia e i potenziali effetti collaterali. Se un farmaco finisce in un condensato che non contiene la sua molecola bersaglio, potrebbero essere necessarie dosi più elevate affinché sia ​​efficace, aumentando il rischio di tossicità. Al contrario, i farmaci progettati per concentrarsi nello stesso condensato della molecola bersaglio sarebbero probabilmente più efficaci e più sicuri a dosi più basse.

Lo studio ha approfondito anche la chimica dei condensati, che sono compartimenti privi di membrana che formano goccioline all’interno delle cellule. Queste goccioline svolgono un ruolo organizzativo, consentendo alla cellula di raccogliere molecole specifiche nella giusta posizione per svolgere le loro funzioni. I ricercatori hanno trovato prove che i farmaci possono concentrarsi in questi condensati, influenzando potenzialmente la loro azione terapeutica.

Comprendendo le caratteristiche chimiche che determinano la concentrazione dei farmaci all'interno dei condensati, i ricercatori e gli sviluppatori di farmaci possono ottimizzare la progettazione dei farmaci per garantire che i farmaci siano concentrati vicino alle loro molecole bersaglio. Questa conoscenza può portare allo sviluppo di farmaci più efficaci e sicuri.

Fonte:

– “Decodifica della chimica della condensa” – Whitehead Institute (https://wi.mit.edu/news/decoding-condensate-chemistry)

– Pubblicazione di Nature Chemical Biology