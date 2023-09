Il machine learning accelera la correzione degli errori quantistici

I ricercatori del RIKEN Center for Quantum Computing hanno compiuto progressi significativi nel campo della correzione degli errori quantistici utilizzando l’apprendimento automatico. I computer quantistici operano su qubit, che possono esistere in più stati contemporaneamente, a differenza dei computer classici che operano su bit. Questa caratteristica consente ai computer quantistici di eseguire attività con potenziali vantaggi nelle ricerche, ottimizzazioni e crittografia. Tuttavia, la natura fragile delle sovrapposizioni quantistiche le rende suscettibili agli errori indotti dalle perturbazioni ambientali, portando alla perdita dei vantaggi quantistici.

Sono stati sviluppati metodi di correzione degli errori quantistici per neutralizzare gli errori, ma la loro implementazione è stata impegnativa a causa della maggiore complessità dei dispositivi e dei processi soggetti a errori. In questo studio, i ricercatori si sono concentrati su un approccio autonomo alla correzione degli errori quantistici utilizzando l’apprendimento automatico. Hanno utilizzato l’apprendimento per rinforzo, una tecnica avanzata di apprendimento automatico, per ottimizzare un ambiente artificiale che sostituisce le frequenti misurazioni di rilevamento degli errori.

I ricercatori hanno studiato le “codifiche bosoniche dei qubit”, che vengono utilizzate nelle attuali macchine di calcolo quantistico basate su circuiti superconduttori. Attraverso la loro esplorazione, hanno identificato una codifica qubit semplice e approssimativa che ha ridotto significativamente la complessità del dispositivo e ha sovraperformato altre codifiche in termini di capacità di correzione degli errori.

I risultati di questo studio dimostrano il potenziale dell’apprendimento automatico nella correzione degli errori quantistici e ci avvicinano al successo dell’implementazione della correzione degli errori quantistici negli esperimenti. L’integrazione dell’apprendimento automatico, delle reti neurali artificiali, della correzione degli errori quantistici e della tolleranza agli errori quantistici può affrontare le sfide del calcolo e dell’ottimizzazione quantistica su larga scala.

Questa ricerca, pubblicata su Physical Review Letters, contribuisce al progresso della tecnologia dell’informatica quantistica consentendo sistemi di correzione degli errori più efficienti ed efficaci.

Fonte: RIKEN, Physical Review Letters