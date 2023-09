Il futuro dell'astronomia: apprendimento automatico e indagini ad ampio campo

L’astronomia sta entrando in una nuova era con l’avvento delle indagini su vasta scala e con l’integrazione dell’apprendimento automatico. Sebbene l’astronomia “inquadra e scatta” a campo ristretto sia ancora importante, i veri centri di scoperta nei prossimi decenni saranno queste indagini ad ampio campo combinate con l’intelligenza artificiale avanzata.

Un programma di apprendimento automatico sviluppato di recente, ASTRONOMALY, ha compiuto progressi significativi in ​​questo campo. Scansionando quasi quattro milioni di immagini di galassie dal Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS), ASTRONOMALY ha identificato 1635 anomalie, comprese 18 fonti precedentemente sconosciute con morfologia altamente insolita. Ciò evidenzia il potenziale degli sforzi di collaborazione tra esseri umani e software, in cui la combinazione può ottenere una scienza osservativa migliore di quella che potrebbero ottenere indipendentemente.

La sfida principale dell’astronomia moderna risiede nella grande quantità di dati prodotti dai telescopi topografici. Ad esempio, si prevede che il prossimo Osservatorio Vera Rubin genererà 20 terabyte di dati ogni notte, portando alla fine a 32 trilioni di osservazioni di 20 miliardi di galassie in un decennio. Tali enormi quantità di dati vanno oltre le capacità umane di analizzare e comprendere a fondo. È qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale, consentendo un’elaborazione e un’analisi efficienti.

I precedenti programmi di rilevamento delle anomalie erano limitati dalla dipendenza da fenomeni specifici, con conseguente rilevamento di anomalie simili anziché di anomalie completamente nuove. ASTRONOMALY, d'altro canto, opera in modo non supervisionato, consentendole di identificare nuovi valori anomali. Ha il potenziale per scoprire fenomeni che entusiasmano gli astronomi, come lenti gravitazionali, fusioni galattiche e insoliti schemi di spostamento verso il rosso. Tuttavia, ASTRONOMALY funziona meglio se combinato con una forma di apprendimento attivo, incorporando il feedback umano per migliorarne la precisione.

In uno studio recente, gli astronomi hanno testato ASTRONOMALY su un set di dati più ampio che mai e hanno scoperto che può funzionare efficacemente su larga scala. Fornendo al programma un'enorme quantità di dati DECaLS, sono stati in grado di identificare anomalie uniche utilizzando il metodo non supervisionato, arricchito da input di apprendimento attivo. Le anomalie più intriganti includevano galassie ad anello con colori e morfologia insoliti, sistemi potenzialmente fortemente lenti, gruppi interagenti noti e allineamenti coincidenti.

Ciò che rende ASTRONOMALY particolarmente prezioso è la sua capacità di scoprire oggetti rari che altrimenti passerebbero inosservati. Ad esempio, un oggetto peculiare emette emissioni radio che potrebbero essere spiegate dalla presenza di un quasar. Inoltre, mostra una caratteristica ad anello che potrebbe essere una galassia dagli anelli rossi o una lente gravitazionale. In un caso diverso, è stata scoperta una galassia starburst a forma di anello con una coda di marea o una galassia compagna in collisione. Questi entusiasmanti risultati dimostrano il potenziale degli algoritmi di apprendimento attivo di portare a scoperte rivoluzionarie nel prossimo futuro.

Sebbene l’apprendimento automatico e le indagini su ampio campo presentino numerose opportunità per gli astronomi, ci sono alcune sfide che devono essere affrontate. Una di queste sfide è il trasferimento di enormi quantità di dati dal server host ai computer locali, che può richiedere settimane. Per superare questo problema, i ricercatori propongono che portare potenza di calcolo negli stessi osservatori sarebbe una soluzione più pratica.

In conclusione, il volto dell’astronomia si sta evolvendo con l’emergere di indagini ad ampio campo e dell’apprendimento automatico. ASTRONOMALY, con la sua combinazione di apprendimento non supervisionato e feedback attivo, ha dimostrato il suo valore scoprendo anomalie uniche. Il futuro riserva grandi promesse per nuove entusiasmanti scoperte nel campo dell’astronomia.

Fonte:

– Verlon Etsebeth, Michelle Lochner, Mike Walmsley, Margherita Grespan. "Astronomia su larga scala: alla ricerca di anomalie tra 4 milioni di galassie." Prestampa ArXiv.