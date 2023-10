Gli astronomi scoprono il mistero dell'allineamento delle nove con il getto galattico in M87

Gli astronomi hanno fatto una scoperta interessante nella vicina galassia supermassiccia M87. Questa galassia è nota per il suo enorme getto di plasma che fuoriesce dal suo nucleo nello spazio, così come per il verificarsi di esplosioni stellari chiamate novae. Le novae sono esplosioni causate da stelle nane bianche che rubano materiale alle loro stelle compagne nei sistemi binari. Tipicamente, le novae sono sparse in modo casuale in una galassia. Tuttavia, in M87, gli astronomi hanno scoperto che le novae sono insolitamente allineate lungo il getto.

Utilizzando i dati di due rilevamenti condotti dal telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno identificato 135 novae all'interno di M87 e un numero significativo di esse è apparso sul percorso del getto. Si stima che le probabilità che questo allineamento avvenga in modo casuale siano solo dello 0.3%. Non è chiaro se questo allineamento sia esclusivo di M87 o se sia un evento comune nelle galassie con getti.

Le novae si verificano quando una stella nana bianca in un sistema binario accumula materiale dalla sua stella compagna, provocando un'esplosione termonucleare. D'altra parte, il getto galattico di M87 è spinto dal buco nero supermassiccio al centro della galassia. Quando la materia cade nel buco nero, attorno ad esso si forma un disco di accrescimento e potenti campi magnetici espellono intense radiazioni, creando il getto.

Esistono alcune teorie su come il getto possa innescare le novae, ma nessuna è stata dimostrata in modo definitivo. Un’idea suggerisce che la radiazione proveniente dal getto riscalda le stelle donatrici, aumentando il trasferimento di massa verso le nane bianche partner e portando a novae più frequenti. Tuttavia, i calcoli matematici mostrano che questa spiegazione è troppo debole per spiegare l’allineamento osservato. Un’altra possibilità è che il getto inneschi la formazione stellare, che darebbe luogo a più sistemi binari e quindi a più novae. Ma la mancanza di un simile aumento nell’area del controgetto della galassia mette in discussione questa teoria.

Gli astronomi stanno attualmente esplorando altre possibilità. Una teoria suggerisce che le onde d'urto del getto potrebbero unire gas e polvere, formando nubi di mezzo interstellare che potrebbero innescare novae quando raggiungono i sistemi stellari binari. Inoltre, le onde d’urto potrebbero riscaldare le stelle, portando ad un aumento della velocità di trasferimento di massa. Tuttavia, queste idee richiedono ulteriori indagini.

L'allineamento delle novae lungo il getto di M87 rimane inspiegato e rappresenta un mistero entusiasmante da svelare per gli astronomi. Come affermano gli autori dello studio, l’aumento del tasso di nova lungo il getto di M87 è fermamente stabilito ma manca ancora una spiegazione definitiva.

Fonte:

