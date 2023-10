La funzione di una proteina lisosomiale collegata alla malattia neurodegenerativa

I lisosomi, minuscoli compartimenti all’interno delle cellule che fungono da tritarifiuti per le molecole che necessitano di degradazione, svolgono un ruolo fondamentale nella funzione cellulare e nella salute generale. L'interruzione della funzione delle proteine ​​lisosomiali è associata a varie malattie neurodegenerative. Tuttavia, comprendere come le mutazioni nei geni che codificano per queste proteine ​​portano a disturbi è fondamentale per lo sviluppo di nuovi trattamenti.

In un recente studio pubblicato su Science, i ricercatori dell’Università di Stanford hanno identificato la funzione di una proteina lisosomiale che è disregolata in una malattia neurodegenerativa rara e fatale. Hanno scoperto che questa proteina guida un passo chiave nella sintesi di una molecola lipidica chiamata bis (monoacilglicero)fosfato (BMP), che è cruciale nello sviluppo dell'Alzheimer, del Parkinson e di altre malattie neurodegenerative. Questa svolta non solo fornisce un potenziale bersaglio per lo sviluppo di nuovi farmaci, ma mette anche in discussione la visione tradizionale secondo cui i lisosomi sono coinvolti esclusivamente nella rottura delle molecole, poiché ora si è scoperto che sono coinvolti nella produzione di molecole.

Il ricercatore capo, Monther Abu-Remaileh, e il suo team stanno studiando una serie di malattie rare associate alla disfunzione lisosomiale. Hanno identificato un gene chiamato CLN5 che è un fattore di rischio per la malattia di Alzheimer. Il gene CLN5 codifica per una proteina con una funzione sconosciuta, che ha spinto i ricercatori a studiarne il ruolo. Contemporaneamente, i ricercatori stavano studiando un lipide chiamato BMP, che viene alterato nelle malattie neurodegenerative. La svolta è arrivata quando un ricercatore ha ipotizzato che la proteina codificata dal gene CLN5 potesse effettivamente essere la tanto ricercata BMP sintasi. Il team ha condotto esperimenti che hanno confermato questa ipotesi e hanno portato alla scoperta della funzione della proteina.

Per confermare i loro risultati, il gruppo di ricerca ha condotto un esperimento di “salvataggio” in cellule con una mutazione CLN5. Fornendo a queste cellule CLN5 senza la mutazione, sono stati ripristinati i normali livelli di BMP. Questo esperimento ha fornito la prova definitiva che la proteina identificata era effettivamente la BMP sintasi.

In conclusione, comprendere la funzione delle proteine ​​lisosomiali e il modo in cui le loro mutazioni portano alla malattia è fondamentale per lo sviluppo di nuovi trattamenti per le malattie neurodegenerative. La scoperta della funzione di questa proteina lisosomiale apre nuove possibilità per lo sviluppo di farmaci e mette alla prova l'attuale comprensione dei lisosomi nei processi cellulari.

Fonte:

– Medoh, Uche et al. “La sintesi di BMP da parte di enzimi lontanamente correlati collega le malattie da accumulo lisosomiale centrale e periferico”. Scienza, vol. 373, n. 6560, 2021.

– Credito immagine: Università di Stanford