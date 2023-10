Nuova fotocamera lunare sviluppata dalla NASA e dai partner europei per le future missioni lunari

La NASA e i partner europei hanno unito le forze per sviluppare una fotocamera lunare all’avanguardia che verrà utilizzata dagli astronauti durante le future missioni sulla Luna. Gli ingegneri dietro la Handheld Universal Lunar Camera (HULC) hanno lavorato in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) per mettere alla prova la fotocamera durante il programma di formazione PANGEA a Lanzarote, in Spagna.

La fotocamera HULC, costruita con fotocamere professionali standard, è stata appositamente modificata per l'uso spaziale. È dotato di grande sensibilità alla luce e di lenti all'avanguardia. La NASA ha apportato diversi adattamenti alla fotocamera, tra cui l'aggiunta di una coperta protettiva contro la polvere e il calore e la riprogettazione dei pulsanti per renderli più ergonomici per gli astronauti che indossano tute spaziali ingombranti.

Durante il programma di addestramento PANGEA, gli astronauti hanno testato la fotocamera in scenari realistici per l'esplorazione geologica. Hanno utilizzato la fotocamera per documentare la loro esplorazione sul campo nei paesaggi lunari di Lanzarote. La fotocamera ha funzionato eccezionalmente bene in condizioni estreme, come all'interno di grotte vulcaniche dove i livelli di luce erano bassi.

Uno degli obiettivi chiave del programma di formazione era selezionare gli obiettivi più adatti per la fotografia lunare. La fotocamera è stata utilizzata in pieno giorno e in caverne buie per simulare le difficili condizioni sulla Luna. La qualità delle immagini è stata esaminata sia dagli astronauti che dagli scienziati planetari per garantire il massimo valore scientifico.

La nuova fotocamera lunare rappresenta un progresso significativo rispetto alle fotocamere utilizzate durante le missioni Apollo. Le fotocamere Hasselblad utilizzate dagli astronauti dell'Apollo erano fotocamere meccaniche con capacità limitate. La nuova fotocamera Artemis Moon è una fotocamera mirrorless che fornisce un'eccellente qualità dell'immagine in situazioni di scarsa illuminazione, rendendola ideale per catturare l'ambiente ad alto contrasto della Luna.

Lo sviluppo della fotocamera HULC rappresenta un importante passo avanti nella preparazione degli astronauti per le future missioni sulla Luna. Ciò consentirà loro di documentare le loro scoperte scientifiche e di approfondire la nostra comprensione della superficie lunare. Con i continui perfezionamenti, questa fotocamera svolgerà un ruolo cruciale nel supportare gli sforzi internazionali per l’esplorazione lunare.

