Il futuro della missione Chandrayaan-3 in dubbio poiché gli sforzi di comunicazione falliscono

By

La missione Chandrayaan-3 ha dovuto affrontare una grave battuta d’arresto poiché le speranze di far rivivere il Vikram Lander e il Pragyan Rover stanno svanendo rapidamente. Sebbene la missione abbia raggiunto con successo i suoi obiettivi iniziali, compreso l’atterraggio sulla Luna, l’obiettivo di condurre ulteriori esperimenti sul suolo lunare attraverso questi veicoli spaziali sembra improbabile.

All'inizio di settembre, il Vikram Lander e il Pragyan Rover sono stati messi in modalità di sospensione poco prima della notte lunare, rendendoli dormienti. Nonostante gli sforzi per ristabilire la comunicazione, non è stato ricevuto alcun segnale e la recente notte lunare ha reso ancora più scarse le possibilità di una rinascita.

La notte lunare, che dura circa 14 giorni terrestri, porta un freddo estremo e un'oscurità totale sulla superficie lunare, rendendo troppo rigido il funzionamento delle navicelle spaziali. Con temperature che scendono fino a circa -200 gradi Celsius, la protezione dei componenti elettrici è diventata fondamentale, da qui la modalità sleep.

A causa della loro dipendenza dalla luce solare, il Vikram Lander e il Pragyan Rover affrontano sfide significative durante la notte lunare. Ogni giorno che passa diminuisce la speranza per la loro sopravvivenza. In precedenza, l’ISRO aveva espresso ottimismo sulla capacità dei veicoli spaziali di resistere alle condizioni, ma con l’avvicinarsi della prossima notte lunare, quelle speranze stanno scemando.

Nonostante il futuro incerto, la missione Chandrayaan-3 ha fornito preziosi dati sulla superficie lunare. Carichi utili come APXS e LIBS hanno raccolto una quantità significativa di dati e confermato la presenza di zolfo, che ha migliorato la nostra comprensione della Luna.

Gli sforzi per stabilire un contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan continueranno, poiché l'ISRO non ha rinunciato alla speranza di riprendere la missione. Tuttavia, le sfide poste dalla notte lunare e la mancanza di segnali di comunicazione rendono incerto il futuro di Chandrayaan-3.

Fonte:

– Articolo di origine: fonte originale sconosciuta

– Definizioni:

– Chandrayaan-3: la missione di esplorazione lunare dell'India

– ISRO: Organizzazione indiana per la ricerca spaziale

– Vikram Lander: il componente lander della missione Chandrayaan-3

– Pragyan Rover: il componente rover della missione Chandrayaan-3

– Notte lunare: il periodo di oscurità e freddo estremo sulla superficie della Luna

– Carichi utili: strumenti e attrezzature trasportati dal veicolo spaziale

– APXS (Spettrometro a raggi X con particelle alfa): uno strumento scientifico utilizzato per analizzare la composizione elementare delle rocce e del suolo

– LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy): una tecnica che utilizza un laser per analizzare la composizione elementare dei materiali