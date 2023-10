Il futuro dell'esplorazione spaziale: missioni lunari e investimenti globali

Euroconsult ha pubblicato il suo ultimo rapporto "Prospettive per l'esplorazione spaziale", sottolineando l'importanza dell'esplorazione lunare come catalizzatore per il settore in forte espansione dell'esplorazione spaziale. Il rapporto di mercato rivela che gli investimenti governativi globali nell’esplorazione spaziale hanno raggiunto la cifra impressionante di 26 miliardi di dollari nel 2023, con il potenziale di crescere fino a quasi 33 miliardi di dollari entro il 2032. Questa traiettoria di crescita esponenziale sottolinea il ruolo chiave che l’esplorazione lunare sta giocando nel plasmare il futuro dell’esplorazione spaziale. esplorazione dello spazio.

Il rapporto prevede che l’espansione del mercato continuerà ad alimentare gli investimenti globali, con un notevole tasso di crescita annuale composto (CAGR) su 5 anni previsto per l’esplorazione lunare del 10%. Nel corso del prossimo decennio, si prevede che i finanziamenti per le missioni lunari raggiungeranno quasi i 17 miliardi di dollari entro il 2032. Questi investimenti sosterranno principalmente le prossime missioni di volo spaziale umano, che richiederanno investimenti sostanziali nei trasporti e nelle infrastrutture orbitali. Inoltre, gli investimenti nelle missioni lunari robotiche apriranno la strada a una presenza umana sostenibile sulla Luna.

Un altro flusso di investimenti significativo nell’esplorazione spaziale è il volo spaziale umano in orbita terrestre bassa (LEO). Sebbene negli ultimi anni si sia verificato un calo dei finanziamenti dopo il completamento dei principali programmi governativi e pubblico-privati, un nuovo ciclo di investimenti è all’orizzonte. Si prevede che entro il 2030 gli investimenti in LEO raggiungeranno il picco di 7 miliardi di dollari, sostenendo gli ultimi anni di funzionamento e lo smantellamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questi investimenti faciliteranno inoltre una transizione graduale delle operazioni LEO post-ISS nel settore privato.

Natalia Larrea, direttrice di Euroconsult USA, sottolinea che il futuro dell'esplorazione spaziale è caratterizzato da collaborazione e competizione. L’obiettivo globale è stabilire una presenza lunare sostenibile, mantenendo allo stesso tempo una presenza umana continua in LEO. Queste ambiziose missioni e investimenti sono destinati a plasmare il futuro dell’esplorazione spaziale, ampliando i confini della conoscenza e dell’esplorazione umana.

Fonti: rapporto "Prospettive per l'esplorazione spaziale" di Euroconsult