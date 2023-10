Nuovo titolo: Esplorare i misteri di un'eclissi lunare nel 2023

Le eclissi lunari hanno sempre affascinato persone di tutte le età, evocando un senso di meraviglia e stupore. Nel 2023 si verificherà un evento celeste noto come Chandra Grahan o Eclissi Lunare, che catturerà l'attenzione degli appassionati di astronomia di tutto il mondo. Durante un'eclissi lunare, la Terra passa tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. Questo fenomeno può avvenire solo durante la luna piena, quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano in linea retta.

Chandra Grahan 2023: Eclissi lunare, data e ora

L'eclissi lunare parziale inizierà sabato 28 ottobre e proseguirà fino alle prime ore di domenica 29 ottobre. Quando la Luna cade all'interno della penombra della Terra il 28 ottobre, entrerà successivamente nella regione più oscura conosciuta come umbra.

Tempistiche di Chandra Grahan 2023: l'eclissi lunare sarà vista in India?

Sì, questa eclissi lunare sarà visibile in India e in tutto il continente asiatico. Secondo l'agenzia spaziale americana NASA, l'India offre ottime opportunità di visione di questo evento celeste.

Chandra Grahan 2023: In quale altro luogo sarà visibile l’eclissi lunare?

Oltre all’India, l’eclissi lunare sarà visibile anche in tutto l’emisfero orientale, comprese le aree di Africa, Europa, Asia e Australia. Tuttavia, gli osservatori negli Stati Uniti d’America non avranno la possibilità di assistere a questo spettacolo. Alcune regioni del Brasile in Sud America potrebbero sperimentare l'eclissi durante il sorgere della luna.

Eclissi lunare 2023: Chandra Grahan 2023 Orario di Sutak Kaal

Il periodo di sutak, della durata di circa 9 ore, inizierà alle 04:06 di sabato 28 ottobre e si concluderà alle 02:22 di domenica 29 ottobre.

Chandra Grahan 2023, Eclissi lunare: Sharad Purnima tithi, data e ora

Il Purnima tithi, che simboleggia la luna piena, inizierà alle 04:15 di sabato 28 ottobre e terminerà alle 01:52 di domenica 29 ottobre.

Cos'è un'eclissi lunare?

Le eclissi lunari sono eventi celesti comuni che possono essere osservati da varie parti della Terra. Sono costituiti da due fasi principali: l'eclissi di penombra e l'eclissi d'ombra. L'eclissi di penombra è la fase iniziale in cui la Luna entra nell'ombra di penombra della Terra, provocando un sottile effetto di oscuramento. L'eclissi ombrosa è la fase più drammatica, durante la quale la Luna entra nell'ombra ombrosa della Terra. Man mano che avanza nell’ombra, la Luna può scurirsi e assumere sfumature rosse, arancioni o marroni – un fenomeno spesso definito “luna di sangue”. Questa sorprendente colorazione è il risultato della diffusione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre, consentendo solo alle lunghezze d’onda della luce più lunghe di raggiungere e illuminare la Luna.

Eclissi lunare 2023: è sicuro vedere Chandra Grahan?

A differenza delle eclissi solari che richiedono una protezione speciale per gli occhi, le eclissi lunari possono essere osservate in sicurezza ad occhio nudo. Un binocolo o un telescopio possono migliorare l'esperienza fornendo una visione più ravvicinata. Vale la pena notare che l'aspetto e la durata di un'eclissi lunare possono variare da un evento all'altro, a seconda della posizione della Luna nella sua orbita e dell'orientamento della Terra.