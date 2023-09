La missione lunare di Chandrayaan-3 termina, le speranze di rinascita diminuiscono

By

La missione indiana Chandrayaan-3, atterrata sul polo sud della Luna, ha probabilmente perso la comunicazione a causa delle temperature estreme della notte lunare. I paragoni con la missione cinese Chang’e 4 forniscono un barlume di speranza per la riattivazione, ma le possibilità di una ripresa stanno diminuendo.

Chandrayaan-3 è diventata con successo la prima navicella spaziale ad atterrare nella regione del polo sud della Luna, un'area critica che contiene grandi quantità di acqua ghiacciata. Questa preziosa risorsa è importante per le future missioni e le potenziali basi lunari. La missione ha anche ottenuto l'atterraggio di successo di un rover e di un lander dopo l'atterraggio di fortuna della precedente missione Chandrayaan-2.

Gli sforzi per comunicare con il lander e il rover sono iniziati con l’inizio del giorno lunare, ma finora non c’è stata alcuna risposta. Entrambi i veicoli spaziali potrebbero essere permanentemente intrappolati a circa 600 km dal polo sud della Luna.

Il design di Chandrayaan-3 faceva sperare che la navicella spaziale tornasse in vita con la ricomparsa della luce solare. Tuttavia, le temperature estreme della notte lunare, che possono raggiungere i -250°C (-418°F), rappresentano delle sfide per il lander e il rover. La piccola batteria del rover era completamente carica ed entrambi i veicoli erano pre-programmati per riattivarsi quando fosse disponibile una sufficiente generazione solare.

Tuttavia, il presidente dell'ISRO AS Kiran Kumar ha espresso dubbi sulla fattibilità della missione, poiché molti componenti potrebbero non essere sopravvissuti alle rigide temperature lunari. Il trasmettitore del lander è fondamentale per il successo, poiché deve stabilire una comunicazione con l'ISRO. Anche se altri sistemi fossero ancora funzionanti, l’assenza di un trasmettitore funzionante li renderebbe irrilevanti.

Anche se c'è una debole speranza basata sulla missione cinese Chang'e 4, le possibilità di un rilancio di Chandrayaan-3 stanno rapidamente diminuendo. Se la missione è davvero finita, segna comunque un successo significativo per l'ISRO, poiché è atterrato sulla regione del polo sud della Luna.

Fonte: Universo oggi