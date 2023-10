La polvere lunare può essere utilizzata per costruire strade e piattaforme di atterraggio sulla Luna

Gli scienziati hanno condotto esperimenti sulla Terra per esplorare il potenziale utilizzo della polvere lunare per la costruzione di strade e piattaforme di atterraggio sulla Luna. La polvere lunare è costituita principalmente da roccia vulcanica polverizzata fine e, nonostante l'aspetto bianco della luna, il suo suolo è in realtà grigio scuro. La mancanza di processi di erosione sulla Luna provoca particelle taglienti nella polvere lunare, che rappresentano un pericolo per l’esplorazione spaziale.

Inoltre, la polvere lunare trasporta una carica elettrica, rendendola adesiva e appiccicosa. Questa viscosità può causare danni ai lander lunari, alle tute spaziali e persino potenziali problemi di salute se inalati. Per mitigare i danni causati dalla polvere lunare è stata proposta l’idea di costruire strade sulla superficie lunare utilizzando le risorse disponibili.

In uno studio recente, gli scienziati hanno sperimentato un sostituto del suolo lunare chiamato EAC-1A per indagare se la luce solare concentrata potesse sciogliere la polvere lunare in solide lastre di roccia. Hanno simulato la luce solare concentrata utilizzando raggi laser con intensità e dimensioni variabili, producendo con successo piastrelle triangolari con centro cavo. Queste tessere potrebbero essere interconnesse per creare superfici solide per la costruzione di strade e piattaforme di atterraggio sulla luna.

Precedenti ricerche avevano suggerito l’uso di luce solare intensa o raggi laser per fondere il suolo lunare, ma questo studio ha dimostrato la produzione di blocchi più grandi e l’uso di potenti raggi laser. Per generare un raggio altrettanto potente sulla Luna, sarebbe necessaria una lente di circa 5.7 piedi di diametro.

Esperimenti futuri valuteranno la resilienza di queste piastrelle alla spinta dei razzi per determinarne l'idoneità come piattaforme di atterraggio. I ricercatori potrebbero anche condurre test in condizioni lunari simulate, comprese quelle senza atmosfera e con gravità ridotta, per convalidare la fattibilità di questa tecnologia prima di implementarla sulla Luna.

In conclusione, l’utilizzo della polvere lunare per costruire strade e piattaforme di atterraggio sulla Luna ha il potenziale per ridurre i costi e rendere l’esplorazione spaziale più sostenibile. La riuscita creazione di lastre di roccia solida utilizzando la luce solare concentrata in questo studio fornisce una soluzione promettente per la costruzione lunare.

Fonte:

– Space.com