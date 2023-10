Il potenziale dello zolfo nell'esplorazione della Luna e nell'utilizzo delle risorse

La missione indiana Chandrayaan-3 ha fatto scoperte significative sin dal suo atterraggio morbido sulla Luna. Tra questi risultati c’è la presenza di zolfo, che ha entusiasmato gli scienziati per le sue potenziali applicazioni nell’esplorazione e nell’abitazione lunare.

In precedenza si credeva che lo zolfo fosse scarso sulla Luna. Tuttavia, la recente scoperta di depositi di zolfo mette in discussione questa ipotesi. Le aree scure sulla superficie lunare, costituite da roccia vulcanica, contengono concentrazioni più elevate di zolfo rispetto al materiale bianco degli “altopiani”.

L'attività vulcanica provoca lo scioglimento delle rocce ricche di zolfo sotto la superficie della Luna e il magma successivamente si raffredda per formare le regioni scure. Durante questo processo, una parte dello zolfo fuoriesce nella sottile atmosfera della Luna e alla fine si fa strada verso i poli lunari.

Le temperature incredibilmente basse ai poli lunari, che scendono fino a -230°C a causa della mancanza di luce solare diretta e costante, fanno sì che lo zolfo si solidifichi sulla superficie. Gli strumenti di Chandrayaan-3 hanno rilevato zolfo vicino al sito di atterraggio, suggerendo che i livelli di zolfo in quest'area potrebbero essere più alti che nella roccia vulcanica vicino all'equatore lunare.

Gli scienziati suggeriscono inoltre che le antiche eruzioni vulcaniche avvenute nella regione potrebbero aver contribuito alle concentrazioni di zolfo. I meteoriti che trasportano zolfo potrebbero aver trasportato quantità significative dell’elemento durante le passate collisioni con la Luna.

La scoperta dello zolfo rappresenta una grande promessa per varie applicazioni lunari. Potrebbe essere utilizzato per creare cemento senz’acqua per la costruzione di basi lunari e produrre celle solari, batterie e fertilizzanti a base di zolfo per potenziali operazioni agricole. Questo utilizzo delle risorse locali allevierebbe le sfide e le spese associate al trasporto di materiali dalla Terra alla Luna.

La disponibilità di zolfo potrebbe anche consentire il reindirizzamento delle limitate risorse idriche trasportate sulla Luna per scopi essenziali come la produzione di acqua potabile, ossigeno respirabile e carburante per missili.

I dati raccolti da Chandrayaan-3 hanno un valore inestimabile e contribuiranno alle future missioni lunari. Le scoperte rivoluzionarie fatte dalla missione andranno a beneficio della società tradizionale quando alla fine si imbarcheranno nell’esplorazione lunare, e l’Indian Space Research Organization (ISRO) merita credito per i notevoli risultati.

