Come l'ossigeno ha quasi spazzato via la vita sulla Terra

Questo articolo esplora l’affascinante argomento dell’origine della vita sulla Terra e di come l’ossigeno, essenziale per la vita oggi, abbia quasi sradicato tutti gli esseri viventi miliardi di anni fa. Il professor Luke O'Neill sottolinea che comprendere l'origine della vita è la “questione più grande di tutte” e gli scienziati hanno dedicato molto tempo alla ricerca di spiegazioni scientifiche.

In base alla datazione delle rocce, si ritiene che la Terra si sia formata circa 4.5 miliardi di anni fa. La documentazione fossile fornisce la prova dell'esistenza delle prime forme di vita. Tuttavia, la formazione delle prime cellule richiese un ulteriore miliardo di anni. La cellula iniziale era un batterio e tutti i batteri, compreso l'uomo, discendono da esso.

L’evoluzione ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della vita sulla Terra. Una cellula si è evoluta per sfruttare l’energia della luce solare, un fattore essenziale affinché la vita possa emergere. Tuttavia, questo processo di generazione di energia che coinvolge la luce solare e le sostanze chimiche produce ossigeno, che rappresenta una minaccia per la vita. L'ossigeno ha la capacità di ossidare e abbattere gli organismi.

È interessante notare che due cellule hanno trovato il modo di adattarsi a questa sostanza chimica tossica. Un tipo di cellula potrebbe gestire l’ossigeno come una batteria, controllandone gli effetti. L’altro tipo di cellula, incapace di gestire l’ossigeno, ha beneficiato di questa relazione simbiotica. La cellula che poteva assorbire ossigeno forniva energia all'altra cellula, mentre quest'ultima riceveva sostanze nutritive.

Questo processo, noto come endosimbiosi, ha portato alla nascita di cellule animali capaci di utilizzare l’ossigeno. La disponibilità di questa fonte di energia ha facilitato l’evoluzione di forme di vita complesse, dando vita a un’enorme diversità di organismi.

In conclusione, il viaggio della vita sulla Terra è stato modellato da vari fattori, compreso il ruolo dell’ossigeno. Anche se oggi l’ossigeno è vitale per la vita, miliardi di anni fa ha quasi spazzato via tutti gli esseri viventi. Comprendere l'origine della vita e i processi evolutivi che ne seguirono è un impegno continuo per gli scienziati.

Definizioni:

– Endosimbiosi: relazione simbiotica in cui un organismo vive all’interno di un altro.

– Reperti fossili: raccolta di resti e tracce di vita antica rinvenuti negli strati di rocce sedimentarie.

Fonte: Show Me the Science (nessun URL disponibile)