Una nuova prospettiva sulla missione Lucy della NASA: utilizzo dei dati a infrarossi per esplorare gli asteroidi

La missione Lucy della NASA ha raggiunto oggi un traguardo significativo con il suo primo incontro con un asteroide mentre la navicella spaziale viaggia verso l'orbita di Giove. Questo incontro servirà da test per i sistemi e le procedure della missione. Tuttavia, prima di raggiungere la sua destinazione, i ricercatori hanno utilizzato i dati infrarossi del Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della NASA per affinare la nostra comprensione delle dimensioni dell’asteroide e della riflettività della superficie.

La fascia principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove, ospita numerosi asteroidi, incluso quello accanto al quale è previsto il passaggio di Lucy. Lo studio di questi asteroidi fornisce informazioni preziose sulla formazione e l’evoluzione del nostro sistema solare. Utilizzando i dati di WISE risalenti a 13 anni fa, gli scienziati sono stati in grado di calcolare stime aggiornate per le dimensioni e l'albedo dell'asteroide. L'albedo si riferisce alla misurazione della riflettività di un oggetto celeste.

Questo nuovo studio, pubblicato su Astrophysical Journal Letters, dimostra il valore delle osservazioni fortuite. Nel 2010, WISE ha scansionato involontariamente l'asteroide durante la sua missione principale, anche se il suo scopo principale era quello di mappare l'intero cielo nella luce infrarossa. Sebbene il segnale dell’asteroide fosse inizialmente troppo debole per essere rilevato, i ricercatori hanno utilizzato sofisticati algoritmi per impilare esposizioni multiple e rivelare il debole segnale infrarosso dell’asteroide.

L'analisi delle osservazioni di WISE non solo ha affinato le dimensioni dell'asteroide, stimato in circa mezzo miglio di diametro, ma ha anche fatto luce sulla sua albedo, suggerendo che appartenga alla categoria delle pietre (tipo S). Questi risultati contribuiscono alla nostra comprensione degli oggetti vicini alla Terra e delle loro caratteristiche.

La missione Lucy della NASA mira a esplorare gli asteroidi troiani, un gruppo di piccoli corpi in orbita attorno a Giove. Questo incontro con l’asteroide durante il suo viaggio serve come prova pratica per la missione, aiutando gli scienziati a mettere a punto i loro metodi per studiare questi antichi resti del primo sistema solare.

FAQ:

D: Cos'è l'albedo?

R: Albedo si riferisce alla misurazione della riflettività di un oggetto. In questo caso, aiuta a determinare la luminosità della superficie dell'asteroide.

D: Qual è la fascia principale degli asteroidi?

R: La fascia principale degli asteroidi è una regione situata tra le orbite di Marte e Giove che contiene un gran numero di asteroidi.

D: Cosa sono gli asteroidi troiani?

R: Gli asteroidi troiani sono un gruppo di piccoli corpi celesti che condividono l'orbita di Giove e si ritiene che siano resti del sistema solare primordiale.

Fonte: NASA/JPL-Caltech