Comprendere la relazione tra i livelli di ossigeno e l'evoluzione degli organismi multicellulari

Una nuova ricerca ha fatto luce sul ruolo dei livelli di ossigeno nella rapida evoluzione degli organismi multicellulari. Contrariamente a quanto si credeva in precedenza, sembra che l’aumento dei livelli di ossigeno non abbia innescato l’arrivo di organismi marini più complessi. Invece, gli scienziati hanno scoperto che l’assenza di elevati livelli di ossigeno potrebbe essere stata un fattore cruciale nello sviluppo di forme di vita multicellulari.

L’ossigeno è un elemento essenziale per la sopravvivenza della maggior parte degli esseri viventi sul nostro pianeta. È un gas incolore, inodore e insapore, il che lo rende l'elemento più abbondante in massa nella crosta terrestre. È interessante notare che, nonostante la sua importanza odierna (costituendo circa il 21% dell’atmosfera terrestre), l’ossigeno era in gran parte assente dall’atmosfera durante i primi miliardi di anni circa di esistenza del nostro pianeta.

Secondo uno studio del 2016 condotto da ricercatori del MIT, i livelli di ossigeno hanno iniziato ad aumentare durante il Grande Evento di Ossigenazione circa 2.33 miliardi di anni fa. Questo evento è stato segnato dai cianobatteri negli oceani che producevano ossigeno attraverso la fotosintesi. Tuttavia, non fu l’innesco immediato della nascita degli organismi multicellulari.

L'emergere di una vasta gamma di organismi multicellulari negli oceani terrestri avvenne molto più tardi, durante l'“esplosione di Avalon” del Precambriano, circa 575 milioni di anni fa. Questa esplosione ha testimoniato un cambiamento significativo dalla vita oceanica dominata da organismi unicellulari a una vasta gamma di organismi multicellulari complessi.

I nuovi risultati della ricerca suggeriscono che è stata la mancanza di elevati livelli di ossigeno durante le prime fasi della storia della Terra a consentire l’evoluzione delle forme di vita multicellulari. Ciò contribuisce alla nostra comprensione della complessa interazione tra i livelli di ossigeno e lo sviluppo della vita sul nostro pianeta.

