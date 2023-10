L’era spaziale sta lasciando il segno nell’atmosfera terrestre

Un recente studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences rivela che l’era spaziale sta avendo un impatto sull’atmosfera terrestre. I ricercatori hanno trovato quantità significative di metalli negli aerosol nell’atmosfera, probabilmente a causa del crescente numero di lanci e ritorni di veicoli spaziali e satelliti. Questa presenza di metallo sta alterando la chimica atmosferica, influenzando potenzialmente lo strato di ozono e il clima.

Guidato da Dan Murphy della National Oceanic and Atmospheric Administration, il gruppo di ricerca ha scoperto oltre 20 elementi in rapporti che corrispondono a quelli utilizzati nelle leghe dei veicoli spaziali. Hanno osservato che la massa di alcuni metalli, come litio, alluminio, rame e piombo, provenienti dal rientro dei veicoli spaziali superava di gran lunga le concentrazioni di questi metalli presenti nella polvere cosmica naturale. Incredibilmente, quasi il 10% delle grandi particelle di acido solforico, che aiutano a proteggere e tamponare lo strato di ozono, contenevano alluminio e altri metalli dei veicoli spaziali.

Gli scienziati stimano che entro il 2030 potrebbero raggiungere l’orbita fino a 50,000 satelliti in più. Ciò significa che, nei prossimi decenni, fino alla metà delle particelle di acido solforico stratosferico potrebbero contenere metalli di rientro. Gli effetti di ciò sull’atmosfera, sullo strato di ozono e sulla vita sulla Terra sono ancora sconosciuti.

Studiare la stratosfera è impegnativo, poiché è una regione in cui non vivono gli esseri umani. Solo i voli più alti entrano in questa regione per un breve periodo di tempo. Tuttavia, come parte dell'Airborne Science Program della NASA, gli scienziati utilizzano aerei di ricerca per raccogliere campioni della stratosfera. Gli strumenti sono fissati al cono del naso per garantire che l'aria campionata sia fresca e indisturbata.

La stratosfera è uno strato stabile e apparentemente calmo dell'atmosfera. È anche la sede dello strato di ozono, un componente cruciale per proteggere la vita sulla Terra dalle dannose radiazioni ultraviolette. Negli ultimi decenni, lo strato di ozono è stato minacciato, ma sono stati compiuti sforzi globali coordinati per ripararlo e ricostituirlo.

Il crescente numero di lanci e rientri nello spazio è responsabile dell’introduzione di più metalli nella stratosfera. Quando i razzi vengono lanciati e i satelliti vengono dispiegati, lasciano dietro di sé una scia di particelle metalliche che hanno il potenziale di avere un impatto sull’atmosfera in modi che gli scienziati stanno ancora cercando di comprendere.

In conclusione, lo studio evidenzia la necessità di ulteriori ricerche per determinare le esatte conseguenze dell’era spaziale sull’atmosfera terrestre. I risultati suggeriscono che la crescente presenza di metalli provenienti da veicoli spaziali e satelliti potrebbe avere implicazioni per il clima, lo strato di ozono e l’abitabilità complessiva del nostro pianeta.

Fonte:

– Titolo: L'era spaziale sta lasciando il segno nell'atmosfera terrestre

– Fonte: Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze