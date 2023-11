Gli astronauti perdono la borsa degli attrezzi durante la passeggiata nello spazio: cosa succede dopo?

Due astronauti della NASA hanno recentemente avuto un incidente durante la loro passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Durante la manutenzione ordinaria, Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno perso accidentalmente una borsa di attrezzi, che è andata alla deriva nel vuoto dello spazio. Nonostante questa battuta d'arresto, sono riusciti comunque a raggiungere uno dei loro obiettivi principali durante la passeggiata spaziale.

La NASA ha rivelato che i controllori di volo hanno notato la borsa degli attrezzi alla deriva attraverso le telecamere esterne della stazione. Fortunatamente, gli strumenti nella borsa non sono stati fondamentali per il resto della passeggiata spaziale. Meganne Christian, un'astronauta di riserva dell'Agenzia spaziale europea, ha condiviso il filmato del momento in cui la borsa degli attrezzi è volata via, menzionando che è stata vista l'ultima volta dall'astronauta Satoshi Furukawa, in orbita sopra il Monte Fuji.

La traiettoria della borsa indica che non entrerà in collisione con la Stazione Spaziale Internazionale, garantendo la sicurezza della stazione e del suo equipaggio. Tuttavia, si prevede che rimarrà in orbita per diversi mesi prima di scendere gradualmente nell'atmosfera terrestre. Una volta nell'atmosfera, la natura riflettente della borsa potrebbe renderla visibile agli osservatori del cielo sulla Terra.

Jonathan McDowell, astronomo e astrofisico presso il Centro di astrofisica di Harvard-Smithsonian, ha confermato che la borsa degli attrezzi è ora ufficialmente tracciata come un nuovo oggetto orbitale. È interessante notare che le persone interessate possono monitorare la sua posizione in tempo reale attraverso il sito di localizzazione satellitare N2YO.com.

Questo incidente non è la prima volta che una borsa degli attrezzi viene persa nello spazio. Nel 2008, l'astronauta Heidemarie Stefanyshyn-Piper ha vissuto un incidente simile quando una borsa degli attrezzi più piccola si è staccata durante i lavori di manutenzione sui pannelli solari della stazione spaziale.

Sebbene la perdita di una borsa degli attrezzi possa sembrare insignificante nella vastità dello spazio, la NASA stima che la borsa e il suo contenuto abbiano un valore di circa $ 100,000, rendendolo uno degli oggetti più grandi mai scomparsi durante una passeggiata nello spazio.

Quindi, anche se gli astronauti potrebbero aver perso un’importante borsa di strumenti, l’incidente serve a ricordare la natura complessa e imprevedibile dell’esplorazione spaziale.