La riscoperta della Zealandia: mappatura di un antico continente sommerso

I geoscienziati hanno recentemente svelato una mappa innovativa della Zealandia, un continente perduto che si trova sotto la superficie dell'oceano. La Zealandia, conosciuta anche come Te Riu-a-Māui in lingua Māori, è stata ufficialmente riconosciuta come continente nel 2017. Questa massa continentale sommersa si staccò dall'Australia circa 80 milioni di anni fa e si estende su un'area di circa 1,900,000 miglia quadrate, situata tra New Zelanda e le isole francesi della Nuova Caledonia.

Per la prima volta, gli scienziati hanno svelato informazioni dettagliate sulla composizione rocciosa, sull'attività vulcanica e sulle caratteristiche sedimentarie della Zealandia, nonostante solo il 5% del continente sia visibile ai ricercatori. La mappatura è stata possibile grazie allo studio di campioni di roccia raccolti dai fondali marini nei pressi della Nuova Caledonia. I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Tectonics.

I ricercatori ritengono che la Zealandia si sia separata dal supercontinente Gondwana, un’antica massa continentale che comprendeva l’attuale Sud America, Africa, Arabia, Madagascar, India, Australia e Antartide. Si ritiene che il processo di separazione della Zealandia sia stato influenzato dall'attività vulcanica, con il magma fuso che fuoriusciva da crepe e fessure mentre il continente si allungava e si assottigliava.

La nuova mappa della Zealandia ha implicazioni significative. Ha il potenziale per fornire preziose informazioni sulle risorse naturali, sulla fauna selvatica e sui rischi naturali della Nuova Zelanda. Prima di sprofondare sotto l'oceano, la Zealandia ospitava una vasta gamma di creature estinte. Gli archeologi hanno portato alla luce fossili ben conservati di 3 milioni di anni fa, ritenuti appartenere ad antiche specie di uccelli che potrebbero aver avuto un ruolo nell'evoluzione dei pinguini moderni.

Un'altra creatura affascinante che potenzialmente vagava per la Zelanda era il mammifero Saint Bathan. Questa specie di mammifero "arcaico" sopravvissuta tardivamente ha suscitato un notevole interesse tra i ricercatori e funge da testimonianza della biodiversità unica che un tempo prosperava sulla Zealandia.

La mappatura della Zealandia segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione della storia geologica della Terra. Svelando i segreti di questo continente sommerso, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni sul passato del nostro pianeta e sulle straordinarie creature che lo abitavano.

