Le origini e il significato del Premio Nobel

Il Premio Nobel, istituito da Alfred Nobel, è un premio prestigioso che riconosce gli individui che hanno dato un contributo significativo in vari campi per il miglioramento dell'umanità. Alfred Nobel, nato a Stoccolma nel 1833 da una famiglia di ingegneri, fu un chimico e ingegnere che divenne un influente produttore di armi. La sua ricchezza proveniva dalle sue numerose invenzioni, inclusa la dinamite, sebbene questa invenzione gli valse il titolo dispregiativo di "Mercante di Morte".

Nobel, tuttavia, desiderava lasciare un’eredità duratura che contribuisse al progresso della società. Nel suo testamento firmato nel 1895 stabilì che la sua ricchezza rimanente sarebbe stata utilizzata per costituire un fondo che sarebbe stato distribuito annualmente come premi. L'interesse del fondo sarebbe diviso in cinque parti uguali e assegnato a individui che hanno fatto scoperte o risultati significativi nei campi della fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace. Nel 1968 all’elenco dei premi si aggiunse il Premio Nobel per l’economia.

I primi premi Nobel furono assegnati nel 1901 e da allora i campi della fisica e della chimica hanno visto notevoli progressi. La fisica, considerata la scienza più importante ai tempi del Nobel, è stata testimone di scoperte rivoluzionarie, che hanno portato a un futuro guidato dalla scienza e dalla tecnologia. Tra i vincitori degni di nota figurano Albert Einstein, che ricevette il Premio Nobel per la fisica nel 1921 per la sua teoria della relatività, e la coppia padre-figlio William Henry Bragg e Lawrence Bragg, che ricevette il premio nel 1915 per il loro lavoro sull'analisi della struttura cristallina utilizzando X. -raggi.

Anche la chimica, il campo più vicino al lavoro di Nobel, ha fatto passi da gigante, con 115 premi Nobel assegnati finora. Importanti contributi alla chimica hanno migliorato la nostra comprensione dell’universo, della materia e della vita. Frédéric Joliot e Irene Joliot-Curie, figlia di Marie Curie, furono insigniti del premio nel 1935 per la loro scoperta degli atomi radioattivi artificiali. Nel 2019, John B Goodenough è diventato il più anziano laureato in chimica all'età di 97 anni per i suoi contributi rivoluzionari allo sviluppo delle batterie agli ioni di litio.

Il Premio Nobel continua ad essere un riconoscimento molto apprezzato per risultati eccezionali in vari campi. Serve come testimonianza del potere della conoscenza, della scienza e dell’umanesimo nel far avanzare la società e avvantaggiare l’umanità nel suo insieme.

Fonte:

– Organizzazione del Premio Nobel

– Servizio notizie espresso