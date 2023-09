Una nuova tecnica di intelligenza artificiale può aiutare a identificare la vita antica sulla Terra e su altri pianeti

Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo metodo che utilizza l’apprendimento automatico per determinare se i campioni di roccia contengono prove di vita antica. I ricercatori, guidati dal mineralogista Bob Hazen, hanno utilizzato un sistema di intelligenza artificiale (AI) per analizzare campioni contenenti carbonio. L’intelligenza artificiale è stata in grado di distinguere tra campioni viventi e non viventi e persino classificare i campioni viventi in due categorie: “vivi di recente” e “vivi nell’antico passato”. La tecnica, che ha dimostrato un tasso di precisione di circa il 90%, potrebbe essere utilizzata per risolvere i dibattiti sull'origine di alcuni campioni di roccia, come la selce Apex dell'Australia occidentale.

Il metodo dell’intelligenza artificiale adotta un approccio più ampio rispetto alle tecniche tradizionali che cercano biofirme specifiche associate alla vita. Cerca invece modelli e differenze nella distribuzione delle molecole. Il team ha analizzato 134 campioni contenenti carbonio, inclusi campioni biologici e sostanze abiotiche. Utilizzando una tecnica chiamata pirolisi gascromatografia-spettrometria di massa, hanno raccolto un'enorme quantità di dati sui campioni. La complessità di questi dati ha reso difficile per gli esseri umani identificare i modelli, ma il sistema di intelligenza artificiale è stato in grado di farlo con successo.

Questo nuovo metodo non ha solo implicazioni per la comprensione della vita antica sulla Terra, ma anche per la ricerca della vita extraterrestre. Con il rover Perseverance della NASA che attualmente esplora Marte e raccoglie campioni di roccia, la necessità di distinguere accuratamente tra caratteristiche geologiche e potenziali segni di vita è cruciale. Il metodo dell’intelligenza artificiale offre una potenziale soluzione, poiché potrebbe rilevare modelli molecolari che differiscono da qualsiasi cosa vista sulla Terra. Tuttavia, sarebbero necessari ulteriori esperimenti e analisi per confermare l’esistenza di vita aliena.

Questa ricerca rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’astrobiologia, offrendo un prezioso strumento per studiare la vita antica sulla Terra e potenzialmente identificare segni di vita su altri pianeti. Come spiega il professor Hazen, le possibilità sono “molto allettanti” e potrebbero portare a scoperte entusiasmanti sulle origini della vita e sul nostro posto nell’universo.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze