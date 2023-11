Trovare nuove possibilità: esplorare la formazione di pegmatiti ricche di litio

L'importanza commerciale del litio continua ad aumentare, con la sua produzione proveniente principalmente da pegmatiti di litio-cesio-tantalio (LCT). Queste straordinarie rocce mostrano sorprendenti strutture ultra-grezze; tuttavia, la loro scoperta si è rivelata sfuggente a causa delle loro piccole dimensioni e della precedente classificazione come semplici curiosità geologiche. Di conseguenza, l’esplorazione delle pegmatiti LCT rimane impegnativa a causa delle conoscenze limitate in questo campo.

Convenzionalmente, l'esplorazione mineraria inizia con la ricerca mirata dell'ambiente favorevole alla formazione di un minerale specifico. Sebbene esistano vari modelli genetici che guidano le esplorazioni di minerali come rame e oro, i modelli disponibili per le pegmatiti LCT sono scarsi. Lotto Koopmans et al. cercano di far luce sui misteri che circondano l’esplorazione del litio. Koopmans spiega che comprendere la storia geologica di alcuni ambienti che facilitano la formazione della pegmatite LCT è fondamentale per localizzarli.

Storicamente, due ipotesi principali hanno spiegato la genesi delle pegmatiti: il frazionamento estremo di un corpo granitico parentale o la fusione parziale di basso grado di una roccia metamorfica. Tuttavia, Koopmans et al., nei loro studi sulle pegmatiti nello Zimbabwe e negli Stati Uniti, hanno riscontrato prove sul campo che sfidavano la spiegazione utilizzando questi modelli convenzionali. Gli autori non hanno trovato spiegazioni alternative soddisfacenti disponibili nella letteratura esistente.

Dopo essersi impegnati in stimolanti discussioni in occasione di conferenze disciplinari, i ricercatori hanno sintetizzato le loro osservazioni e calcoli termodinamici per proporre un modello petrogenetico innovativo e multistadio. In questo modello, le rocce metasedimentarie subiscono una fusione parziale durante il metamorfismo progrado, producendo un fuso granitico moderatamente arricchito che cristallizza come un'intrusione granitica. Successivamente, questo granito viene rifuso, creando una fusione altamente arricchita che alla fine cristallizza come pegmatite ricca di litio.

Questo meccanismo recentemente proposto affronta i precedenti vincoli geochimici e geocronologici che i modelli precedenti non potevano spiegare in modo soddisfacente. Koopmans esprime ottimismo per la ricerca futura, affermando che il passo successivo prevede la ricerca della giusta area di campo e della metodologia per studiare questi processi di formazione della pegmatite. Potrebbe comportare l'incorporazione di nuovi sistemi isotopici per raccogliere prove e testare la validità del modello.

La ricerca condotta da Koopmans et al. rappresenta un passo importante verso la scoperta dei misteri delle pegmatiti ricche di litio e apre la strada a ulteriori esplorazioni e scoperte in questo campo.

