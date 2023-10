Come guardare in sicurezza l'eclissi solare anulare

Sabato, una rara eclissi solare anulare sarà visibile in tutti gli Stati Uniti, attirando potenzialmente milioni di spettatori. Tuttavia, guardare il sole ad occhio nudo può causare gravi danni agli occhi e alla retina. Gli astronomi consigliano vivamente di utilizzare occhiali per eclissi solari approvati o visori solari portatili per visualizzare l'evento in sicurezza. Questi occhiali specializzati sono 100,000 volte più scuri dei normali occhiali da sole e bloccano quasi tutta la luce visibile, infrarossa e ultravioletta. Sono tenuti a uno standard di sicurezza internazionale per garantire la massima protezione.

Fortunatamente, gli occhiali per eclissi solare sono ampiamente disponibili e possono essere acquistati o ottenuti gratuitamente. Molte biblioteche in tutto il paese regalano bicchieri gratuiti, grazie ai finanziamenti forniti da funzionari e organizzazioni locali. Lo Space Science Institute ha distribuito 5 milioni di occhiali a 10,000 biblioteche e sul loro sito web è possibile trovare una mappa delle biblioteche partecipanti. A Memphis, nel Tennessee, i residenti possono acquistare gli occhiali nelle biblioteche o acquistarli in un negozio temporaneo.

Quando si acquistano occhiali online, è fondamentale assicurarsi che provengano da fornitori approvati. L'American Astronomical Society mantiene un elenco di fornitori verificati. Amazon offre anche una varietà di occhiali per eclissi solare certificati, ma è necessario prestare attenzione per evitare prodotti contraffatti o non sicuri.

Fissare direttamente il sole durante un'eclissi solare può causare cecità o disturbi della vista, anche in luoghi in cui non è possibile vedere la spettacolare eclissi parziale. I raggi solari concentrati dell'eclissi possono bruciare attraverso gli obiettivi della fotocamera, i telescopi e i binocoli, quindi questi non dovrebbero essere utilizzati senza filtri adeguati. Un'eclissi anulare è diversa da un'eclissi totale, poiché la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra e appare come un disco scuro più piccolo davanti al Sole. Questo crea l'illusione di un anello di fuoco.

L’eclissi solare anulare sarà visibile per la prima volta in Oregon e si sposterà attraverso gli Stati Uniti prima di proseguire su Messico, America Centrale e Sud America. Gli spettatori sono invitati a utilizzare occhiali adeguati e a prendere precauzioni per godersi questo raro evento celeste in sicurezza.

