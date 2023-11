Lo sciame meteorico delle Tauridi: uno spettacolare evento celeste

By

Se sei un fan dell'osservazione delle stelle, segna sui tuoi calendari la prima metà di novembre perché potresti assistere a uno spettacolo mozzafiato nel cielo notturno: una meteora Tauride. Lo sciame meteorico delle Tauridi è un evento celeste unico e di lunga durata che offre un incantevole spettacolo di palle di fuoco che si muovono lentamente. Mentre la luce della luna calante può ostacolare la visione a tarda notte fino al 9 novembre circa, puoi comunque aspettarti di vedere circa 10 meteore all'ora fino al 13 novembre, con velocità da tre a quattro all'ora da fine ottobre a fine novembre.

Una caratteristica eccezionale delle meteore delle Tauridi è che possono essere osservate sia nelle ore serali che mattutine. Ciò è dovuto al radiante dello sciame, che si trova a circa 5 gradi a sud del famoso ammasso stellare delle Pleiadi e rimane alto per tutta la notte. Maggiore è il radiante di una pioggia di meteoriti, maggiore è la possibilità di avvistare meteore in tutto il cielo. Il flusso di detriti delle Tauridi si distingue anche perché contiene frammenti più grandi rispetto ad altre comete, provocando occasionali esplosioni di meteore eccezionalmente luminose, note come “palle di fuoco”. Queste palle di fuoco mostrano una straordinaria gamma di colori, tra cui giallo, arancione, verde, rosso e blu.

Lo sciame meteorico delle Tauridi ha origine dalla periodica cometa 2P/Encke, che detiene il record per il periodo orbitale più breve di qualsiasi cometa conosciuta, completando un viaggio attorno al sole in soli 3.3 anni. Nel 2023, la cometa ha attraversato il sistema solare interno, raggiungendo il suo massimo avvicinamento alla Terra il 24 settembre e il perielio, il suo punto più vicino al Sole, il 22 ottobre. Questa cometa ricorrente fu avvistata per la prima volta dagli astronomi francesi Pierre Méchain e Charles Messier nel 1786, seguiti da Caroline Herschel e Jean-Louis Pons. Tuttavia, fu l'astronomo tedesco Johann Franz Encke a dedurre che questi avvistamenti riguardavano lo stesso oggetto e a predirne correttamente il ritorno nel 1822, guadagnando alla cometa la designazione "2P" e assicurando un posto ad Encke nella storia astronomica.

Quindi, prendi una coperta, trova un posto accogliente e alza lo sguardo per assistere all'affascinante pioggia di meteoriti delle Tauridi. È uno spettacolo astronomico che ti lascerà a bocca aperta di fronte alle meraviglie dell'universo.

FAQ

1. Qual è il momento migliore per osservare lo sciame meteorico delle Tauridi?

Lo sciame meteorico delle Tauridi è visibile durante la prima metà di novembre, con il picco di attività che si verifica tipicamente tra il 9 e il 13 novembre. Tuttavia, le meteore possono essere viste dalla fine di ottobre alla fine di novembre, anche se a ritmi inferiori.

2. Perché le meteore delle Tauridi vengono chiamate “palle di fuoco”?

Le meteore delle Tauridi sono spesso chiamate “palle di fuoco” perché sono notevolmente più luminose delle meteore normali. Queste palle di fuoco sono il risultato di frammenti più grandi trovati nel flusso di detriti delle Tauridi, che bruciano nell'atmosfera terrestre, creando uno spettacolo di colori abbagliante.

3. Da dove vengono le meteore delle Tauridi?

Le meteore Tauridi hanno origine dalla periodica cometa 2P/Encke, che compie una rivoluzione attorno al sole ogni 3.3 anni. Queste meteore sono i resti lasciati dalla cometa mentre viaggia attraverso il sistema solare interno.

4. Qual è il significato del radiante dello sciame meteorico delle Tauridi?

Il radiante di uno sciame meteorico si riferisce al punto del cielo da cui sembrano provenire le meteore. Nel caso dello sciame meteorico delle Tauridi, il suo radiante si trova a circa 5 gradi a sud dell'ammasso stellare delle Pleiadi. Più alto è il radiante, più meteore possono essere viste in tutto il cielo.