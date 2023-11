Preparatevi per lo spettacolare sciame meteorico delle Leonidi del 2023

L'annuale pioggia di meteoriti delle Leonidi è proprio dietro l'angolo ed è un evento che gli osservatori del cielo non vorranno perdersi. Previsto per raggiungere il picco durante la notte dal 17 al 18 novembre, l'acquazzone di quest'anno promette di essere uno spettacolo particolarmente maestoso. Le Leonidi, che prendono il nome dalla costellazione del Leone da cui sembrano irradiarsi, derivano dai detriti lasciati dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle, che orbita attorno al Sole ogni 33 anni.

Per ammirare la migliore vista delle Leonidi, imposta la sveglia per le prime ore del 18, circa un'ora o due prima dell'alba. Guarda verso il cielo orientale dove Leone il Leone, sede del radiante della pioggia di meteoriti, sarà il più alto. Il radiante si trova appena a destra di uno schema di stelle noto come Falce del Leone. Ma non concentrarti esclusivamente sul radiante; invece, tieni lo sguardo a circa 40°-60° di distanza da esso per avere maggiori possibilità di individuare le meteore più luminose che sfrecciano nel cielo.

La luminosa Venere, situata nella costellazione della Vergine, sarà visibile sopra l'orizzonte in basso a sinistra del Leone. La sua brillantezza lo renderà facile da individuare nelle prime ore del mattino. La Luna, sebbene presente, non costituirà molta interferenza, poiché tramonta presto e rimane relativamente fioca durante il picco dello sciame meteorico.

Sebbene la velocità media delle meteore delle Leonidi sia di circa 10 meteore all'ora, queste meteore sono note per la loro incredibile velocità, raggiungendo velocità di quasi 44 miglia (70 chilometri) al secondo. Questa alta velocità spesso porta a lunghi e luminosi treni di gas ionizzato nel cielo, creando uno spettacolo affascinante.

Mentre ti stupisci alla vista dello sciame meteorico delle Leonidi, considera l'anno a venire. Alcune previsioni suggeriscono che le Leonidi del 2024 potrebbero offrire un’esplosione di meteore più deboli del solito, rendendolo un evento da anticipare. Ma per ora concentriamoci sulle Leonidi del 2023, che sono destinate a regalarci uno spettacolo celeste indimenticabile. Quindi segnati sul calendario, prendi una coperta e preparati a testimoniare l'incredibile bellezza della pioggia di meteoriti delle Leonidi questo fine settimana.

FAQ

1. Cosa provoca lo sciame meteorico delle Leonidi?

Le Leonidi sono generate dai detriti lasciati dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle mentre orbita attorno al Sole.

2. Quando raggiunge il picco lo sciame meteorico delle Leonidi del 2023?

Il picco dello sciame meteorico delle Leonidi del 2023 è previsto nella notte tra il 17 e il 18 novembre.

3. Dove dovrei guardare per vedere le Leonidi?

Guarda verso il cielo orientale, con il radioso Leone del Leone a destra dello schema di stelle noto come Falce del Leone. Getta lo sguardo a circa 40°-60° di distanza dal radiante per avere maggiori possibilità di avvistare meteore luminose.

4. Qual è il tasso medio di meteoriti per le Leonidi?

Il tasso medio di meteoriti per le Leonidi è di circa 10 meteoriti all'ora, sebbene questo numero possa variare.

5. Ci saranno tempeste meteoriche nel prossimo futuro?

La prossima tempesta meteorica prevista è prevista dopo il prossimo passaggio della cometa 55P/Tempel-Tuttle nel 2031; tuttavia, le Leonidi del 2024 potrebbero avere un’esplosione di meteore più deboli, offrendo un’entusiasmante opportunità per gli osservatori del cielo.