La Superluna finale del 2023: uno spettacolare evento celeste

By

Il 2023 è stato un anno straordinario per gli osservatori del cielo, offrendo una serie di eventi celesti mozzafiato. Da una rara doppia superluna a una magnifica pioggia di meteoriti delle Perseidi, gli appassionati di osservazione delle stelle sono stati deliziati da uno spettacolo visivo stravagante. Ora preparatevi per il gran finale mentre l’ultima Superluna del 2023 abbellirà i cieli giovedì 28 settembre e venerdì 29 settembre.

Le superlune, caratterizzate dalla loro vicinanza alla Terra, si verificano quando la Luna si trova al perigeo o vicino ad esso, il punto più vicino al nostro pianeta. Al perigeo totale, la Luna è a circa 225,804 miglia (363,396 km) dalla Terra. Durante una superluna, la luna piena appare un terzo più luminosa e fino al 14% più grande del solito, irradiando un bagliore accattivante in tutto il cielo notturno.

Questa superluna finale, conosciuta come la “Luna del Raccolto” nell’emisfero settentrionale, coincide con l’equinozio di settembre. Nei tempi antichi, quando i raccolti venivano raccolti manualmente, la Luna del Raccolto forniva ulteriore luce diurna per completare il raccolto prima dell’inverno. La sua luminosità aiutava a illuminare la sera dopo il tramonto, prolungando le preziose ore di lavoro.

La superluna raggiungerà il suo picco di luminosità alle 09:57 UTC (o 05:57 EST) di venerdì 29 settembre. Per gli osservatori nell'emisfero occidentale, il momento migliore per osservarla sarà nelle prime ore di venerdì mattina, prima che la luna tramonti. l'ovest. Nell'emisfero orientale, venerdì sera offrirà l'occasione ideale per assistere al sorgere della luna.

Per apprezzare appieno lo splendore della superluna è consigliabile trovare una località con un inquinamento luminoso minimo e cielo sereno. L'illusione ottica che si verifica quando la luna è vicina all'orizzonte durante il suo sorgere o tramontare crea uno straordinario effetto visivo, facendola apparire più grande rispetto agli oggetti circostanti.

Mentre il 2023 conferma una serie eccezionale di superlune, il prossimo anno offrirà solo due opportunità per assistere a questi affascinanti fenomeni celesti: una il 18 settembre e un'altra il 17 ottobre. Pertanto, cogli l'ultima superluna di questa settimana e immergiti in uno spettacolo maestoso. del nostro compagno celeste.

Fonte:

– “La Superluna: cos’è?” di Julian Cheatle, Metro News

– “Cos’è una Superluna?” di Ashley Strickland, CNN