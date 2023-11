Una borsa degli attrezzi perduta diventa un'improbabile visione celeste nel cielo notturno

Mentre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua il suo viaggio nello spazio, un'aggiunta peculiare ha attirato l'attenzione degli osservatori del cielo. La borsa degli attrezzi di un astronauta, andata accidentalmente alla deriva durante una passeggiata spaziale di routine, è ora in orbita attorno alla Terra ed è diventata uno spettacolo ritrovato nel cielo notturno.

L'incidente è avvenuto all'inizio di questo mese, quando gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara stavano conducendo lavori di manutenzione all'esterno della stazione spaziale. Una delle loro borse degli attrezzi scivolò via inosservata e iniziò la propria orbita indipendente attorno al pianeta.

Nonostante le preoccupazioni su qualsiasi potenziale minaccia per la ISS, l'analisi della NASA ha confermato che la borsa degli attrezzi presenta pochi rischi di collisione con la stazione. Poiché l’equipaggio di bordo e la stazione spaziale sono ritenuti sicuri, non è necessaria alcuna azione immediata.

Anche se tecnicamente considerata perduta, la borsa degli attrezzi si è ora trasformata in un’inaspettata “stella” artificiale. Secondo l'astronomo esperto Dave Dickinson, la borsa può essere individuata circa un minuto prima dell'orbita della stazione spaziale. Con una magnitudine stellare di +6, potrebbe rivelarsi difficile da osservare ad occhio nudo, ma potrebbe essere potenzialmente distinguibile nel cielo notturno utilizzando un binocolo.

La magnitudine stellare è una misura utilizzata per descrivere la luminosità apparente degli oggetti celesti. Da -30 a +30, la scala assegna numeri più piccoli agli oggetti più luminosi e numeri più grandi a quelli più deboli. Ad esempio, la luna piena vanta una magnitudine di -12.6, mentre un corpo celeste più fioco può avere una magnitudine di +10 o superiore.

Per coloro che cercano di assistere a questo fenomeno unico, Meganne Christian dell'Agenzia spaziale europea ha condiviso filmati registrati dalla NASA della borsa degli attrezzi galleggiante durante la passeggiata spaziale del 1° novembre. Per aumentare le possibilità di individuarla, gli skywatcher dovrebbero prima determinare quando la ISS passerà sopra di loro utilizzando l'app mobile o il sito web Spot the Station della NASA. La ISS, tipicamente il terzo oggetto più luminoso nel cielo notturno, assomiglia ad un aereo in rapido movimento ad occhio nudo.

Con il binocolo in mano, gli osservatori possono scrutare leggermente davanti alla traiettoria della stazione spaziale, alla ricerca di un debole oggetto mobile che apra la strada. Si prevede che la borsa degli attrezzi rimarrà visibile per diversi mesi prima di scendere gradualmente e bruciare in modo innocuo nell'atmosfera terrestre, seguendo il destino di altri piccoli oggetti nell'orbita terrestre bassa.

D: Come è andata persa nello spazio la borsa degli attrezzi?

R: La borsa degli attrezzi è stata inavvertitamente persa durante una passeggiata spaziale mentre gli astronauti della NASA stavano eseguendo la manutenzione all'esterno della ISS.

D: C'è qualche pericolo per la Stazione Spaziale Internazionale?

R: La NASA ha stabilito che il rischio che la borsa degli attrezzi entri in collisione con la stazione spaziale è minimo e sia l'equipaggio che la stazione sono considerati al sicuro.

D: Come posso individuare la borsa degli attrezzi in orbita?

R: Per aumentare le possibilità di avvistare la borsa degli attrezzi, usa il binocolo e determina prima quando la ISS passerà sopra di te utilizzando l'app mobile o il sito web Spot the Station della NASA. Quindi, esegui la scansione leggermente davanti al percorso della stazione spaziale per individuare un debole oggetto in movimento che indica la strada.

D: Cosa accadrà alla borsa degli attrezzi?

R: La borsa degli attrezzi rimarrà probabilmente visibile nel cielo notturno per alcuni mesi prima che la sua orbita si degradi gradualmente. Alla fine, cadrà verso la Terra e brucerà innocuamente nell’atmosfera come altri piccoli oggetti nell’orbita terrestre bassa.