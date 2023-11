I pericoli nascosti e gli alti costi dell'esplorazione spaziale

L’esplorazione dello spazio ha da tempo catturato l’immaginazione delle persone di tutto il mondo, con visioni di astronauti che vivono sulla Luna e viaggiano verso pianeti lontani. Tuttavia, la realtà di queste iniziative è molto più complessa e impegnativa di quanto potremmo supporre. Secondo Sarah Scoles di Scientific American i pericoli derivanti dagli ambienti extraterrestri e i costi finanziari esorbitanti vengono seriamente sottovalutati.

Uno dei maggiori ostacoli al viaggio spaziale umano è l’effetto dannoso che ha sul corpo umano. Lo spazio è duro e spietato nei confronti delle forme di vita che si sono evolute sulla Terra. Le condizioni di bassa gravità causano atrofia muscolare, inibiscono la crescita ossea e interrompono i ritmi circadiani. Vivere nello spazio ha anche un impatto negativo sul microbioma umano, indebolisce il sistema immunitario e il cuore e danneggia la vista. Inoltre, le radiazioni nello spazio rappresentano un rischio significativo per la salute, aumentando le possibilità di cancro e persino di malattie da radiazioni.

La radiazione nello spazio differisce dai tipi di radiazione che incontriamo sulla Terra. È costituito da particelle ad alta energia che si muovono a velocità vicine alla luce. Sulla Terra siamo protetti dalle radiazioni dal nostro campo magnetico e dall’atmosfera. Tuttavia, nello spazio non esiste tale protezione. Le particelle del vento solare intrappolate nel campo magnetico terrestre, le particelle provenienti dai brillamenti solari e i raggi cosmici galattici provenienti da oltre il nostro sistema solare sono tutti presenti nello spazio e sono dannosi per la salute umana. La schermatura contro queste radiazioni è estremamente impegnativa, soprattutto se si considerano missioni di lunga durata su pianeti lontani.

Oltre alle sfide fisiche, ci sono anche gli effetti psicologici da considerare. Vivere in spazi ristretti per periodi prolungati, sopportare un programma monotono ed essere costantemente monitorati dal controllo della missione può avere gravi ripercussioni sul benessere mentale di un astronauta. Conflitti interpersonali e problemi psicologici sono stati osservati in esperimenti come Biosfera 2, un ambiente autonomo sulla Terra destinato a simulare le condizioni di vita nello spazio.

Inoltre, i costi finanziari dell’esplorazione spaziale sono astronomici. Storicamente, il pubblico ha mostrato scetticismo nei confronti del finanziamento di tali sforzi. Anche durante le missioni Apollo, molti americani dubitavano del valore della spesa. Oggi, secondo un sondaggio del Pew, solo il 18% delle persone ritiene che l’invio di astronauti su Marte dovrebbe essere una “massima priorità”. Costruire modelli di business validi per il settore privato per il turismo spaziale è impegnativo e un singolo incidente potrebbe mettere a repentaglio l’intero settore.

In conclusione, sebbene il fascino dell’esplorazione spaziale sia innegabile, la strada verso progressi significativi in ​​questo campo è molto più lunga e ardua di quanto comunemente si pensi. I pericoli per la salute umana, il costo psicologico degli astronauti e gli immensi costi finanziari rappresentano tutti ostacoli significativi. Solo attraverso ricerche approfondite e progressi tecnologici possiamo sperare di rendere i viaggi nello spazio un’impresa fattibile e sicura.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è la radiazione?

La radiazione si riferisce a varie forme di energia emesse come raggi e/o particelle. Sulla Terra siamo esposti a vari tipi di radiazioni, tra cui la luce visibile, la luce ultravioletta, la radiazione infrarossa, i raggi X e i raggi gamma.

In che modo la radiazione nello spazio differisce dalla radiazione sulla Terra?

La radiazione nello spazio è costituita da particelle ad alta energia che si muovono a velocità prossime alla luce. Sulla Terra siamo protetti dalle radiazioni grazie al nostro campo magnetico e all’atmosfera. Tuttavia, nello spazio non esiste tale schermatura, rendendo l’esposizione alle radiazioni molto più pericolosa.

Quali sono gli effetti psicologici dei viaggi nello spazio?

Vivere in spazi ristretti per periodi prolungati, lavorare con orari monotoni ed essere sotto costante sorveglianza può portare all’erosione della resilienza emotiva, all’aumento di ansia e depressione e a disturbi del sonno.

Perché i costi finanziari dell’esplorazione spaziale sono preoccupanti?

L’esplorazione spaziale richiede finanziamenti significativi e il grande pubblico spesso esprime scetticismo riguardo alla spesa. Costruire modelli di business validi per il settore privato per il turismo spaziale è impegnativo e un singolo incidente potrebbe avere conseguenze disastrose per il settore.

Fonte: Scientific American